Avanza Solutions aconseja cómo hacer un test de velocidad fiable

viernes, 25 de enero de 2019, 08:15 h (CET) Hacer el test a través de una conexión wifi ofrece resultados de hasta un 20% menores de la velocidad real.La tarjeta de red de un ordenador obsoleto impide realizar una comprobación exacta del bando de ancha contratado La comprobación de la velocidad contratada de una conexión de internet de Fibra Óptica es una de las acciones que, en muchas ocasiones, se realiza de forma errónea. Un test de velocidad mal realizado proporciona resultados irreales del rendimiento de la red.

Yolanda Hernández, Ingeniera de Telecomunicaciones del departamento de Redes de Avanza Solutions, aconseja realizar “el test de velocidad conectando directamente el ordenador al router con un cable de red o Ethernet, ya que es la forma más fiable porque evitas las pérdidas de capacidad que sí se producen cuando se hace a través de la red wifi”.

Asimismo, Hernández afirma que “realizar un test de velocidad a través de una red wifi arroja resultados de hasta un 20% menos de los megabytes contratados porque hay elementos externos que interfieren en la comprobación”.

En este sentido, Avanza Fibra, operadora de Internet del Grupo Avanza Solutions, aconseja que para hacer un test de velocidad fiable sólo debe estar conectado a la red el equipo con el que se va a realizar la comprobación y tener cerrados todos los programas del ordenador y aplicaciones que consuman recursos en segundo plano.

Otro de los factores que influyen directamente a la hora de conseguir un resultado fiable en un test de velocidad, “es confirmar que la tarjeta de red del ordenador sea de 1Gb para comprobaciones de velocidades de bando de ancha de más de 100 Mb contratados”, advierte Yolanda Hernández, “ya que, si no es así, el resultado del test no será real”.

Avanza Solutions, empresa de ingeniería aplicada al ámbito de la industria y las telecomunicaciones, cuenta con la tecnología más vanguardista y con el desarrollo técnico de los mejores profesionales en investigación y diseño de proyectos de última generación, aportando así la aplicación de nuevas técnicas a una sociedad que está en continuo movimiento y cuyas necesidades requieren soluciones globales e inmediatas.

