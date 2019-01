Hacia una fraternidad universal sin Dios Hay oscuras fuerzas que pretenden configurar nuestro mundo a su antojo y pueden conseguirlo si nos dejamos Francisco Rodríguez

viernes, 25 de enero de 2019, 11:36 h (CET) Entiendo que siguiendo el Evangelio, y a través de la virtud de la caridad, pueda llegarse a la fraternidad universal pero cada vez recibo más mensajes que ofrecen llegar a tal fraternidad al margen de Dios.

Desde el repertorio de propuestas de la New Age para encontrar la iluminación a través de posturas, ejercicios y meditaciones para identificarse con el todo (o más bien la nada) a las miles de iniciativas de colaboración inter-religiosa, incluidos los que se declaran ateos, para promover la fraternidad universal, la misma que trataba de conseguir la Orden de los “illuminati”, sociedad secreta del siglo XVIII, y que no sé si sigue viva y actuando a través de las logias masónicas o que los masones son los mismos “illuminati”.

De cualquier forma creo que todos estos movimientos lo que tratan es de probar que el hombre puede organizar el mundo al margen de Dios y que la presencia de Cristo y su iglesia en el mundo de hoy resultan innecesarias. Es más pienso que de alguna manera hay una decidida actuación para ocupar la Iglesia y convertirla en una pieza más de su pretencioso ideal.

Si el mandato de Cristo a sus seguidores fue id y evangelizar al mundo entero hoy más bien parece que es el mensaje del mundo el que se va introduciendo en la Iglesia. Quieren ir desnaturalizando el mensaje de Jesús para adecuarlo, dicen, a las circunstancias actuales y me temo que lo van consiguiendo.

Alarmados por la decreciente presencia de los cristianos en los templos o la falta de vocaciones religiosas, muchos piensan que es mejor no mentar el pecado ni el juicio de Dios ni el infierno a ver si los jóvenes vuelven, ¡pero ni por esas! Lo que parece que engancha a la gente joven es el “compromiso social” o la defensa del planeta y en eso son maestros los que llevan tres siglos promoviendo la fraternidad universal, pero siempre que ese compromiso no los obligue, por ejemplo a dominar la sexualidad en sus múltiples manifestaciones, ni a hacer oración, ni a frecuentar los sacramentos, ni a confesar, ni a contraer matrimonio indisoluble y fiel…

El alejamiento de Dios y del evangelio está produciendo, en nuestro mundo, la aceptación social del aborto, de la ideología de género, de la lucha de sexos, del feminismo feroz contra un sedicente “machismo heteropatriarcal”, el abandono de la educación por la familia y el adoctrinamiento desde el Estado, el hundimiento de la natalidad y el envejecimiento de la población, un auténtico suicidio colectivo que nos condena a ser sustituidos por otros pueblos. ¿Será esta la fraternidad universal que promueven los gobiernos en la sombra, las logias masónicas, las mafias de la emigración o la economía, los “illuminati” actuales?

Entretenidos con nuestros juegos políticos, nuestras divisiones partidarias, nuestra corrompida democracia, pienso que no meditamos suficientemente en unas realidades que pretenden cambiar nuestras vidas y nuestras almas, (porque tenemos alma aunque mucha gente no se lo crea).

Dotados de razón y libertad no nos dejemos adoctrinar ni manejar por las oscuras fuerzas que quieren dominar el mundo. Desconfiemos de los que nos dicen al oído que nosotros somos nuestros propios dioses, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y olvidar el pasado… seguro que son sugestiones demoniacas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Entente franco-alemana? ¿Una Europa a dos velocidades? No perdamos de vista la especial situación en la que se encuentran Ángela Merkel y E.Macron en sus países Estética de Hegel Las Lecciones sobre la Estética de Hegel son una gran obra de 883 páginas Ver o no ver Lo invisible, por serlo y lo visible por no querer verlo; nos embrutecen Fran; un gran tipo Algunos espacios nos reconcilian con la televisión El informe policial del Caso Altsasu y la espiral de silencio de la mass media Tres de ellos llevan ya más de 2 años en prisión incondicional