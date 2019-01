People Truelove Tellers selecciona los mejores trabajos de los fotógrafos de bodas Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 16:14 h (CET) People Truelove Tellers, célebre equipo de fotógrafos de bodas que viaja por toda España y parte del extranjero fotografiando bodas en los lugares más especiales del mundo, ha formado parte del prestigioso certamen fotográfico 50 Best of Wedding Photography Daniel Alonso, fotógrafo internacional e integrante del equipo People Truelove Tellers, empresa especializada en fotografía de boda, fue recientemente nombrado miembro del jurado del certamen internacional de fotografía nupcial promovido por Junebug Weddings, uno de los principales y más populares portales dedicado al mundo de las bodas.

Junebug Weedings, celebró recientemente por undécimo año consecutivo su concurso '50 Best of Wedding Photography' en el que selecciona las mejores imágenes de fotógrafos de bodas de todo el mundo.



Carrie Schwab, gerente general y editora en jefe de Junebug Weddings, dice: "Estoy constantemente asombrada año tras año por la gran cantidad de talento que reside en la comunidad de la fotografía de bodas. La colección de este año es un testimonio de ese talento. Estoy muy orgullosa de nuestro equipo, incluido nuestro fantástico panel de jueces, por armar una colección realmente espectacular".

Los expertos coinciden en que una gran foto de boda atrae con la composición, el uso de la luz y la destreza técnica, pero son las emociones detrás del momento capturado las que realmente conectan con una imagen. Este es el criterio que siguió People Truelove Tellers para elegir 50 fotografías de entre más de las 10.000 enviadas por fotógrafos profesionales de todo el mundo.

'Las imágenes recogían momentos de todo tipo: instantáneas dramáticas y emocionales del primer vistazo de una novia y un novio hasta coloridas despedidas de ceremonias de celebración, no hay duda de por qué estas fotos están capturando los corazones de los fotógrafos de todo el mundo', según Daniel Alonso, de People Truelove Tellers.

La participación de People Truelove Tellers en este certamen no es casual, dado que ya fueron galardonados en dos ocasiones en este mismo concurso y en 2016 entraron dentro de la prestigiosa lista de '30 Rising stars of Wedding Photography' de Ragefinder Magazine, donde se exponen los 30 fotógrafos del mundo más prometedores de los últimos años.

En este enlace se puede visitar la colección de las mejores fotografías de boda del mundo que People Truelove Tellers ha escogido.

Más información en: https://peopleproducciones.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.