Óscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, Europeo del Año 2019 de la revista Reader's Digest Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 15:18 h (CET) El activista catalán recibe este reconocimiento por haber rescatado a más de 59.000 migrantes de las aguas del Egeo y el Mediterráneo La mítica revista Reader’s Digest, que se publica en once ediciones y nueve idiomas en toda Europa, ha nombrado Europeo del Año 2019 al español Óscar Camps, socorrista, empresario y activista catalán, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms. Se da este reconocimiento por su gran labor humanitaria, al haber rescatado a más de 59.000 migrantes desesperados de las aguas del Egeo y el Mediterráneo en los últimos tres años y medio.

Cada año, los editores europeos de Reader’s Digest proponen una lista de personas con una influencia decisiva en algún tema relevante de la actualidad del continente y que ayudan a mejorar la vida de otras personas. Este año, el foco se ha puesto en el grave conflicto migratorio que vive Europa y en la preocupante situación que afecta a miles de personas. “Nos dedicamos a salvar vidas con el dinero que recaudamos a través de las redes sociales. Si podemos hacer tanto con tan poco, imaginemos cuánto podrían lograr 28 gobiernos”, sostiene Camps.

Barcelonés de 55 años, es padre de cuatro hijos y se crió en Badalona. El momento crucial que lo llevó a arriesgar su vida para rescatar a migrantes en el mar sucedió en septiembre de 2015. Para entonces ya había combinado su experiencia en emergencias con su pasión por el mar para crear una exitosa empresa de socorristas costeros por toda España. Camps estaba en casa con el ordenador cuando se topó con la imagen de un niño sirio de tres años, Alan Kurdi, cuyo cuerpo –tras ahogarse– había sido llevado por la corriente hasta una playa turca.

"Uno de mis hijos tenía la misma edad. Tenía que hacer algo. Escribí al Gobierno, a organizaciones de ayuda humanitaria, a las embajadas, a todo el mundo, ofreciéndome a poner a su disposición a nuestro equipo de especialistas en salvamento marítimo. Nadie me respondió", recuerda. Así que cogió sus ahorros y viajó hasta la isla griega de Lesbos para empezar a salvar vidas.

La revista Selecciones Reader’s Digest y el resto de ediciones en Europa publicarán en febrero un reportaje sobre la labor de Óscar Camps, que refleja las duras experiencias vividas y a las que aún se enfrenta. "A menudo, tenía que decidir en segundos a quién salvar. Las madres se ataban a los niños al pecho mientras cruzaban el estrecho. En el agua, las cabezas de los niños quedaban bajo la superficie. Se ahogaban".

Actualmente la ONG opera en el Mediterráneo con dos buques financiados de forma colaborativa, y los equipos de rescate reciben asesoramiento de psicólogos especializados en estrés postraumático. Y el estrés continúa después del rescate, cuando los migrantes llegan a morir a bordo porque los países cierran sus puertos a estos barcos.

Peter Bouckaert, director de Emergencias del Observatorio Human Rights Watch, asegura: "Óscar es un hombre de acción y una persona dispuesta a defender sus creencias, que ha defendido la solidaridad y la humanidad, los principios básicos de la UE, mientras los líderes europeos cerraban sus puertas y miraban hacia otro lado. Su labor ha salvado miles de vidas".

Unos galardones con 24 años de historia

El Premio Reader’s Digest al Europeo del Año se creó en 1996, y desde entonces reconoce la labor de personas corrientes que han actuado en cuestiones como la corrupción, la violación, la tortura, la trata de personas, el VIH / sida o los derechos de las mujeres. Esta es la lista de galardonados a lo largo de su historia:

2018 Edit Sschlaffer, por ayudar a las mujeres a identificar signos de radicalización en sus hijos

2017 Boyan Slat, por desarrollar tecnología para limpiar los océanos de residuos plásticos

2016 Laura Kövesi‘czar’, por coordinar y aplicar la política de anticorrupción en Rumania

2015 Félix Finkbeiner, adolescente que motiva a otros a plantar millones de árboles por todo el planeta

2014 Thomas Minder, defensor de los controles pioneros en Suiza ante los excesos empresariales

2013 Agnieszka Romanzewska-Guzy, fundadora de Belsat TV, por la libertad de prensa en Bielorrusia

2012 Isabel Jonet, defensora de los bancos de alimentos

2011 Monika Hauser, defensora de las víctimas de violaciones de guerra

2010 Iana Matei, defensora contra la trata de personas

2009 Joachim Franz, ciclista contra el VIH / sida

2008 Maria Nowak, por conceder micropréstamos para ayudar a los más pobres

2007 Ruedi Lüthy, por ofrecer clínicas para ayudar a las víctimas del Sida en Zimbabue

2006 Ayaan Hirsi Ali, luchadora por los derechos de las mujeres musulmanas

2005 Leonid Roshal, médico en el escenario de la masacre de Beslán

2004 Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional

2003 Simon Pánek, fundador de People in Need

2002 Eva Joly, política y jueza en el caso de Elf-Aquitaine

2001 Linus Benedict Torvalds, inventor del sistema operativo Linux

2000 Paul van Buitenen, denunciante del fraude a la CE

1999 Inge Genefke, rehabilitación para las víctimas de torturas

1998 Pete Goss, marinero solitario que salvó a su contrincante de ahogarse

1997 Frederic Hauge, defensor contra los residuos nucleares

1996 Padre Imre Kozma, por trabajar con ancianos y personas sin hogar

