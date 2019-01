Mapanda y sus divertidos juegos para hacer con niños en casa Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 14:50 h (CET) La simetría, la proporción, el equilibrio o la coordinación son algunos de los beneficios de los juegos de construcción Una simple caja grande de cartón puede convertirse en un castillo para la diversión de un niños de hasta 4 años.

Un collage con fotos permite al niño desarrollar la imaginación y aprender conceptos de familia.

Aún habrá que esperar hasta el próximo 20 de marzo para despedir oficialmente el invierno y dar la bienvenida a la primavera. Aún quedan semanas de frío y lluvia en la que no se podrá salir con los niños a la calle. Es por ello que hay que activar la creatividad para hacer divertidos juegos con los más pequeños en casa. Evitar el aburrimiento de los niños es tarea compleja, pero no imposible. En Mapanda quieren ayudar y dar algunas ideas originales y divertidas para hacer en familia.

La sencillez de los juegos

Especialmente indicado para los niños de hasta 4 años, los juegos o actividades que se hacen en casa deben ser muy sencillos, y pensados para desarrollar las habilidades motoras, la coordinación o el descubrimiento sensorial. Por ejemplo, si hay cajas de cartón en casa pueden usarse para crear un castillo o un barco pirata, y si la caja es grande y el niño aún pequeño, será una de las grandes atracciones de la tarde.

Disfrazarse, jugar a los piratas o simplemente coger un hilo grueso y crear collares o pulseras con macarrones, botones viejos o incluso mezclarlo todo a la vez. La imaginación es ilimitada y la diversión del niño a estas edades se basará en la sencillez.

¿Hacer un collage?

A partir de los dos años esta actividad será muy divertida para los pequeños y mayores de la casa. Una vieja sabana o una cartulina serán dos buenas bases para realizar el collage. Solo serán necesarias témperas, pegamento y fotos variadas de la familia y las mascotas de casa. Poner frases divertidas o dejar que el niño con el pincel o rotulador haga sus grandes creaciones junto a las fotos. Divertido y además educativo, ya que los niños desarrollarán su imaginación y aprenderán a afianzar conceptos de familia como quiénes son los abuelos, los primos o los tíos.

La construcción, todo un clásico

Las piezas de construcción son todo un clásico que gusta a los más pequeños. Hay que recordar siempre la importancia del tamaño de las piezas en función de la edad y tamaño del niño. La simetría, la proporción, el equilibrio o la coordinación son algunos de los numerosos beneficios de este tipo de juegos. Hay que ayudar siempre en las construcciones de edificios y fomentar su imaginación con qué tipo de edificación quieren hacer.

Adivinar y encontrar el objeto escondido

Un juego sencillo pero que permitirá al niño no solo divertirse sino además afianzar conceptos, desarrollar su imaginación y pensamientos, además de permitir el desarrollo cognitivo, gracias a la capacidad de deducir, resolver problemas y fomentar su memoria. ¿Cómo jugar? Hay que esconder un objeto concreto en la casa o habitación, el niño deberá ir haciendo preguntas como: ¿está arriba o debajo de la cama? ¿está cerca del baño? Etc. Luego intercambiar los papeles y será igual de divertido.

¿Crear historias juntos?

La idea es que en cada turno, el jugador vaya añadiendo una palabra y el siguiente deberá ir repitiéndolas todas y añadir una nueva. Hay que recordar que la historia debe tener sentido. El primero que se equivoque pierde. Por ejemplo, comienza uno diciendo “El pájaro azul…”, el segundo jugador tiene que decir “El pájaro azul voló hasta su nido…”, el siguiente “El pájaro azul voló hasta su nido para darle de comer a sus polluelos…” y así se va creando la historia hasta que alguien se equivoca. Es muy divertido y permitirá al niño desarrollar su imaginación y fortalecer la memoria

¿Juegos divertidos? Si se hace juntos la diversión se multiplica. En Mapanda se preocupan no solo de vestir a los más pequeños sino también de impulsar su creatividad e imaginación, su web cuenta con la sección de Juegos, donde se pueden encontrar multitud de actividades, perfectas para hacer con niños en casa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.