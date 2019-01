Fintup recomienda la inversión a largo plazo en renta variable ante una previsión macroeconómica compleja para 2019

La wealthTech española sugiere aprovechar el periodo a la baja para aumentar la cartera y plantea los fondos indexados de gestión pasiva como la mejor opción de inversión Tras un año 2018 que pasará a la historia por finalizar con el mes de diciembre con la peor rentabilidad de los últimos 87 años (desde el colapso de la Gran Depresión de 1931), el sentimiento de los inversores es más negativo de cara a 2019 que hace unos meses. Aun así Fintup, wealthTech española de asesoramiento financiero, recomienda apostar por el largo plazo y confiar en la enorme capacidad de la renta variable para obtener rentabilidades positivas.

"Las predicciones cortoplacistas respecto al comportamiento de los mercados son siempre inciertas. Sin ir más lejos, a finales de 2017 los expertos analistas otorgaban al Ibex 35 un potencial de crecimiento de entre el 10% y el 15% en 2018; sin embargo, el año pasado cerró con una caída del -15,37%". Si el propio Warren Buffet aseguraba "no tener ni idea de lo que iba a pasar con las bolsas en los próximos seis meses o 2 años", "no seremos nosotros quienes nos atrevamos a predecir el futuro, pero sí aseguramos que el éxito de las inversiones no estará en el corto plazo", sostiene Pedro Perelló, cofundador y CEO de Fintup.

Tanto el Índice PMI como el Índice ISM de Estados Unidos, dos indicadores que reflejan la situación económica de un país a partir del desempeño de sus empresas y su actividad industrial, han sido revisados a la baja el pasado mes de diciembre. Esto revela una disminución de la actividad económica, lo que muchos interpretan como un indicio de posible recesión.

Por otro lado, el índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), considerado uno de los más representativos a nivel mundial, cayó un 15% en el último trimestre del año, y desde Fintup aseguran que "8 de cada 10 veces que el S&P 500 ha caído más de un 10% en un trimestre, los 12 meses siguientes la subida media ha sido del 16%. Así lleva ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial, con las únicas excepciones de la crisis de los 70 y el estallido de la burbuja tecnológica del año 2000", explica Jorge Sieiro, cofundador y COO de la compañía.

En definitiva, nadie puede saber con certeza si 2019 va a ser el año en que retorne el ciclo alcista experimentado por las bolsas desde 2008 o si va a ocurrir todo lo contrario. Lo que sí recuerda Fintup a los inversores es que los momentos con los mercados a la baja se convierten en excelentes oportunidades para decidirse a aumentar la cartera, dado que es posible comprar mucho más por el mismo precio, lo que permitirá obtener una mejor rentabilidad a largo plazo.

Finalmente, respecto a dónde invertir, la wealthTech recomienda los fondos indexados o de gestión pasiva de muy bajo coste. "Estos fondos en el largo plazo superan al 90% de los fondos de gestión activa, y pueden llegar a ser hasta 20 veces más baratos en costes y comisiones. Teniendo esto en cuenta, y sabiendo además que la renta variable en el largo plazo genera una rentabilidad media en torno al 10%, podemos mantener unas previsiones optimistas para nuestras inversiones", concluye Álvaro Menéndez, wealthTech manager de Fintup.