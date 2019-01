Fundación Osborne obtiene el ‘Premio Excelencias Gourmet 2018’ por su proyecto de enoturismo accesible Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 14:38 h (CET) Este galardón reconoce la labor de la Fundación Osborne, Obra Social La Caixa y Fundación ONCE para transformar las bodegas de Osborne de El Puerto de Santa María en las primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para personas con discapacidad visual Fundación Osborne acaba de obtener el ‘Premio Excelencias Gourmet 2018’ por su proyecto de enoturismo accesible. Un jurado internacional encabezado por el presidente del Grupo Excelencias ha reconocido la labor de la Fundación Osborne para transformar las bodegas de Osborne de El Puerto de Santa María en las primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para personas con discapacidad visual.

Los Premios Excelencias fueron creados hace 13 años por Grupo Excelencias, con el objetivo de fomentar la excelencia en diferentes ámbitos relacionados con el turismo, la gastronomía y la cultura en Iberoamérica. Estos galardones se han convertido en un referente en el ámbito del turismo y la gastronomía en Iberoamérica. Un año más, la cita ha tenido lugar coincidiendo con la primera jornada de la Feria Internacional FITUR en Madrid, España. En esta XIII edición han sido galardonados 27 proyectos, representando a 16 países.

Bodegas accesibles para todo el mundo

Fundación Osborne se ha puesto el reto de hacer que el enoturismo sea una actividad accesible para todo el mundo. Para ello, ha llegado a un acuerdo con Fundación Once para convertir a las bodegas Osborne de El Puerto de Santa María en las primeras instalaciones del marco de Jerez accesibles para personas con discapacidad visual. Y con la ayuda de la Obra Social La Caixa ha desarrollado un programa de visitas solidarias para facilitar también el conocimiento de las bodegas a colectivos menos favorecidos.

Osborne ha tardado seis meses en adaptar sus Bodegas centenarias de El Puerto de Santa María para que cumplan todos los requisitos necesarios de accesibilidad. Además, los profesionales del área de enoturismo de la bodega han sido capacitados por la Fundación ONCE para dar respuesta a cualquier tipo de cliente, incluyendo personas con discapacidad visual. Los visitantes ahora son recibidos por una maqueta sensorial de la bodega que les permite ubicarse en el espacio. Además, la bodega se apoya con otras herramientas tecnológicas de la información y comunicación con el fin de garantizar la Accesibilidad Universal.

Blanca Osborne, Secretaria del Patronato de Fundación Osborne, ha recogido el premio y mostrado el orgullo que supone para la Fundación recibir este reconocimiento: “mejorar la accesibilidad universal supone hacer una apuesta de futuro y contribuir a la creación de una sociedad mejor. Impulsar la accesibilidad universal no es algo que beneficie sólo a las personas con capacidades diferentes, sino a todos los colectivos”.

