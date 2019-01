EpicKids Lab y Tormo Franquicias Consulting impulsan la primera escuela de emprendimiento para niños Comunicae

jueves, 24 de enero de 2019, 11:46 h (CET) EpicKids Lab empezará a funcionar desde el próximo mes de febrero y tiene el objetivo de despertar el espíritu emprendedor de niños entre 5 y 18 años EpicKids Lab abrirá sus puertas el próximo mes de febrero en Jerez de la Frontera en una maravillosa iniciativa de su fundadora Raquel López, cuyo objetivo es que los más pequeños aprendan a focalizar las grandes y creativas ideas de negocio que puedan tener y saber desarrollarlas, enseñarles a plasmar sus ideas en la práctica y aprender los valores asociados al emprendimiento.

La consultora Tormo Franquicias Consulting y en especial su fundador, Eduardo Tormo, no ha dejado escapar la oportunidad de colaborar en este atractivo proyecto en el que también participan otras empresas e instituciones como Tiger, DKV Seguros, la Universidad de Cádiz, The Power MBA, bq o Hipotels, entre otros. La iniciativa en la que participan todas estas empresas patrocinadoras consiste en lanzar un reto a los pequeños participantes con el fin de que puedan trabajar y desarrollar estas ideas. Los participantes podrán exponer posteriormente sus proyectos a estas empresas en una ronda de financiación, con el fin de llevar a la práctica aquellos que puedan convertirse en realidad.

En palabras de su fundadora, Raquel López: “Para EpicKids Lab lo más importante es que el niño quiera estar con nosotros, aquí los papás no podemos obligar a que el niño quiera hacer o ser. Es el mismo niño el que mediante una entrevista/prueba nos contará sus sueños e ideas.”

La escuela EpicKids Lab trabajará con los niños todos los sábados entre febrero y abril, con seis módulos de trabajo centrados en organizar las ideas de negocio de los participantes, conocer historias de éxito de otros pequeños emprendedores de todo el mundo, y desarrollar todos los aspectos de un proyecto empresarial que tiene un carácter social o medioambiental.

La presentación de la escuela y lanzamiento del desafío en el que participan los distintos colaboradores se iniciará en breve en el Hotel Sherry Park de Jerez de la Frontera (Cádiz). El evento es gratuito y a él podrán acudir todas aquellos niños y padres interesados en obtener más información acerca de EpicKids Lab.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.