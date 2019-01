My Private Network se fusiona con Le VPN, un servicio VPN líder en Europa

My Private Network, una startup de VPN con sede en Hong Kong y dirigida a expatriados británicos e ingleses, se convierte en parte de Le VPN, un servicio de VPN líder en Francia y Europa Le VPN, un proveedor global líder en servicios de Red Privada Virtual y SmartDNS, ha anunciado una nueva expansión en el mercado del Reino Unido mediante una fusión con My Private Network, que está programada para detener sus operaciones y convertirse en parte de Le VPN a partir del 1° de febrero de 2019.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a los usuarios de My Private Network a la familia Le VPN! Nuestro objetivo principal es asegurar la continuidad de sus servicios VPN durante la duración de sus planes actuales y esperamos mostrarles con éxito todos los grandes beneficios del uso de Le VPN. Es por eso que también estamos ofreciendo un mes gratis adicional a todos los usuarios de MPN como un regalo de bienvenida", dice Ksenia Votinova, cofundadora de Le VPN.

Le VPN ha estado creciendo a un ritmo acelerado en los últimos años. Fundada en 2010 por un equipo de un ingeniero en seguridad cibernética (Ecole Centrale Paris) y un graduado de MBA (INSEAD), el servicio ha cambiado significativamente desde su primera versión beta de 2010, con 5 países y 2 protocolos de seguridad que utilizaba un software de código abierto.

Hoy en día, Le VPN ofrece un servicio VPN verdaderamente global en 5 idiomas europeos con servidores en 114 países, 5 protocolos de seguridad, aplicaciones propietarias fáciles de usar para Windows, Mac, Android e iOS; 5 conexiones simultáneas, SmartDNS e HybridVPN con acceso a más de 100 servicios de medios, rápidas velocidades de conexión y estabilidad en países de alto riesgo. Todas estas características están incluidas en todos los planes de Le VPN que comienzan desde $4,95 por mes con una garantía de reembolso de 7 días.

Jon Gittoes, Fundador y Director General de My Private Network, explica su decisión de fusionarse con Le VPN en la siguiente declaración dirigida a sus clientes:

"Para ser honesto, ser un proveedor de VPN de nicho en un mercado muy competitivo ha sido una lucha, y en los últimos años no hemos podido atraer suficientes clientes nuevos a nuestro servicio. Esto ha llevado a una disminución en la inversión que hemos podido hacer en nuestra infraestructura, aplicaciones y soporte. Siempre nos hemos esforzado por brindar el mejor servicio posible y, en última instancia, hemos llegado al punto en que la única forma en que podemos hacerlo es fusionándonos con una organización más grande".

"Con más de diez años de experiencia en la prestación de servicios VPN, observé a todos nuestros competidores y finalmente elegí Le VPN como la mejor opción para nuestros clientes existentes, basada principalmente en los siguientes motivos:

El tamaño correcto: si bien Le VPN es considerablemente más grande que nosotros, esta es una oportunidad importante para ellos y, por lo tanto, están 100% comprometidos a hacer que la transición funcione.

Enfoque en Europa: tienen un equipo directivo europeo con los mismos objetivos y valores empresariales que el nuestro.

Confiable: el mismo enfoque riguroso de seguridad y privacidad.

Servicio de calidad: brindan un servicio más grande y mejor en casi todos los aspectos, tienen más personal, más inversión, más servidores, más países".

"Esta no es una decisión que he tomado a la ligera. Comencé My Private Network hace más de diez años y he trabajado en ella todos los días desde entonces. Unirse a Le VPN será un cambio, pero creo firmemente que será un cambio para mejor y nos permitirá continuar brindando un servicio a nivel mundial", dice Jon Gittoes.

Para facilitar esta transición para los usuarios de MPN, Le VPN ha creado una página especial con todas las instrucciones de instalación, respuestas y tutoriales que se pueden encontrar en www.le-vpn.com/upgrading-to-levpn/. Su equipo de soporte al cliente también está allí para proporcionar toda la ayuda adicional a través de un chat en vivo y un sistema de tickets en el sitio web de Le VPN o mediante las aplicaciones de Le VPN.

Para obtener más información sobre Le VPN y sus servicios, visitar https://www.le-vpn.com/es/ o comunicarse con su equipo de soporte.

Le VPN es un proveedor global líder de VPN fundado en el año 2010, que administra la protección de la privacidad en internet y la seguridad en internet de personas ubicadas en todo el mundo. Con servidores en 114 países de todo el planeta, brindando soluciones a la vanguardia de la tecnología y la innovación, Le VPN aspira a conquistar al público en general con su servicio seguro, ergonómico y confiable.

Sitio web: www.le-vpn.com/es/

Twitter: @LeVPN_Espanol