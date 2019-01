Ideas rentables para emprender en Internet, por Select Business School Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:45 h (CET) Internet significa una gran oportunidad de negocio para muchos. La escuela de negocios online especializada en Administración y Dirección de Empresas Select Business School, ha seleccionado 5 ideas para emprendedores Existen distintos negocios rentables que requieren poca inversión inicial y tienen un alcance global. Y es que la tecnología multiplica la inmediatez y minimiza los riesgos de emprender un proyecto. Por eso, para todos los apasionados del sector de los negocios, Select Business School, centro formativo online líder en programas especializados en Adminsitración y Dirección de empresas, ha seleccionado cinco ideas de negocios digitales para iniciarse como emprendedor de forma fácil y productiva.

1. Marketing de afiliados: Es uno de los negocios rentables más explotado en la red. Se trata de atraer usuarios de blogs y páginas web hasta productos o servicios relacionados. Este poder de recomendación se convierte en un pequeño negocio. Lo cual significa que cada venta generada se traduce a una comisión que suele moverse entre el 5 y el 10%.

2. Dropshipping: El dropshipping consiste en la venta al por menor de productos a terceros De modo que, el negocio está en convertirse en intermediario entre el proveedor y el mayorista. Y, ¿cómo se obtienen beneficios? Muy fácil. A través de la diferencia entre el precio mayorista y el precio minorista. La principal ventaja de este tipo de negocio es el ahorro en cuanto a inversión en logística y mercancía.

3. Venta de productos locales o artesanales: ¿Porqué no emprender un negocio autóctono? Internet es el mejor espacio para lanzarse al mercado. Otra de las tendencias es crear un negocio online enfocado a productos de proximidad. También se puede optar por ser intermediario entre el productor y el cliente, sin necesidad de almacenar género y con garantías de rentabilidad.

4. Marketing de contenidos: Hoy en día, entre los negocios rentables en Internet, el marketing de contenidos se sitúa como uno de los más demandados por ser una estrategia publicitaria de lo más provechosa. La generación millennial cada vez demanda más contenido en la red. Una opción es la de aprovechar esta tendencia y especializarse en la redacción de artículos o en la generación de vídeos de entretenimiento, por ejemplo.

5. Desarrollo de apps: Para los que sepan programar y manejar el diseño web, otro proyecto digital que se puede emprender es la creación de apps para empresas y particulares.

"Con la suma de estas habilidades, creatividad y una buena formación, bastará para liderar este tipo de negocio para el que no se tiene por qué requerir una gran inversión", acaban desde Select Business School.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.