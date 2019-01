Alduco Engineering Services alabado en un informe sobre África del London Stock Exchange Group Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 15:59 h (CET) El informe identifica a las empresas privadas de alto crecimiento más inspiradoras y dinámicas del continente La empresa con sede en Guinea Ecuatorial Alduco Engineering Services, subsidiariaa de Alduco Group of Companies, ha sido seleccionada como compañía a la que seguir en el informe "Companies to Inspire Africa 2019" del London Stock Exchange Group.

El informe de 2019, que se ha publicado en enero, contiene una lista de 360 empresas de 32 países diferentes en todo el continente como ejemplos de empresas privadas dinámicas y de rápido crecimiento en África.

Para ser incluidas en la lista, las empresas deben ser de propiedad privada y tener unos excelentes índices de crecimiento, así como potencial para impulsar el desarrollo en África.

"Es un honor poner a Guinea Ecuatorial en el mapa como un país que tiene empresarios que trabajan duro y que contribuyen al desarrollo no solo del país, sino también del continente", dijo el Director Gerente del Alduco Engineering Services, Alfredo Jones, al recibir la noticia.

Dedicó el reconocimiento a los muchos empresarios de Guinea Ecuatorial que crean empleo, desarrollan recursos humanos locales y contribuyen al desarrollo de la economía del país.

El 2019 está llamado a ser un año excelente para Guinea Ecuatorial, ya que el país será el organizador del Año de la Energía 2019, posicionándose como la capital energética del continente africano durante todo el año.

El objetivo de la iniciativa es mostrar las oportunidades en la industria energética de Guinea Ecuatorial y del continente, promover empresas locales y los logros de Guinea Ecuatorial, así como apoyar la agenda de los países productores de petróleo y gas en el continente africano.

El programa para 2019 incluye la publicación del informe Africa Energy Series Guinea Ecuatorial 2019 Año de la Energía, el Congreso y Exposición APPO CAPE VII en abril de 2019, la Cumbre del Mar del Norte-Golfo de Guinea en octubre de 2019, una campaña de un año para promover las relaciones afro latinoamericanas y la 5ta Cumbre de Gas del Foro de Países Exportadores de Gas en noviembre de 2019.

Para obtener más información sobre el Año de la Energía 2019, visitar https://yearofenergy2019.com/.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.