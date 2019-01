Yuccs: las zapatillas españolas de lana merino que llenan las calles de comodidad Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 16:05 h (CET) La primera firma de calzado con lana merino en nuestro país viene preparada para conquistar el armario e inundar las calles de comodidad. Yuccs viene dispuesta a hacerse un hueco en el mercado español ofreciendo la zapatilla "más cómoda del mundo" Pablo Mas, fundador de Yuccs lo tenía muy claro. La lana merino, que una vez fue oro en España, tenía que volver por sus características y condiciones inmejorables. Este joven visionario de las fibras naturales, tras más de un año de investigación junto al Instituto Tecnológico Textil AITEX, ha logrado traer de vuelta la lana merino, dando lugar a la primera deportiva de lana merino en el mercado español. “Tras una larga investigación de mercado, y mi pasión por emprender, descubrimos que la lana merino tenía un alto potencial, y que tenía que volver de forma innovadora” comenta Pablo Mas.

Tras trabajar como Product cost manager en Camper, fue admitido en mayo de 2018 en el programa garaje de Lanzadera, una incubadora y aceleradora de Startups de Juan Roig, presidente de Mercadona. Desde ahí lanzó Yuccs, y aunque actualmente no forma parte del programa, busca consolidarse dentro del mercado español respaldado por un gran equipo de profesionales.

Tras una inversión inicial de 70.000 euros, Pablo apostó por su sueño únicamente con 20.000 euros para desarrollar el tejido. También se hizo una ronda de financiación por valor de 20.000 euros en marzo, y actualmente acaban de financiarse con 30.000 euros más para el lanzamiento de esta nueva firma que ha nacido con muchas posibilidades de conquistar el mercado del calzado deportivo.

La lana merino tiene su origen en España, una fibra muy vinculada a la historia, que se fue perdiendo y extendiendo a continentes como Australia, donde actualmente se encuentra el 80% de las ovejas de raza merino. Su supervivencia a lo largo de las décadas, viene gracias a su lana, una de las más finas y suaves del planeta. Se trata de un material renovable, biodegradable, y reciclable, lo cual la convierte en un material muy apetecible en el mercado.

Las grandes marcas, conocedoras de las ventajas de este tejido natural, ya la han introducido dentro de sus colecciones, pero es Yuccs la pionera en lanzar deportivas de lana merino en nuestro país dando lugar a la innovación y revolución dentro del sector del calzado.

La lana merino es la fibra natural responsable de proporcionar esta sensación de comodidad, pero no son todas las propiedades que tiene. Su capacidad de regular la temperatura, su flexibilidad y capacidad de transpirar, se convierte en un must-have temporada tras temporada, ya que la convierte en una zapatilla adaptable a cualquier época del año.

Yuccs es la deportiva con la que poder cumplir los propósitos y llevar la vida a la manera que cada uno quiera. Bajo el claim “comfy people, moving foward”, su misión es calzar a toda una generación, personas que pisan fuerte allá donde van, y que siguen sus pasos sin importar las modas o el qué dirán. Crear una generación que sabe disfrutar de la vida y corre, anda, sueña y lucha por cumplir con lo que quiere y hace de este mundo un lugar mejor.

Una firma sostenible, preocupada por proteger el planeta, ya que trabajan con materiales premium, biodegradables y procesos que no consumen más del 50% de la energía que los que utilizan para transformar los sintéticos.

Con un diseño versátil y muy clásico, Yuccs es una zapatilla unisex, en diversos colores, muy combinables en diferentes situaciones del día a día.

