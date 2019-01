Crece la contratación de informáticos en Barcelona a través de consultoras, según InnoIT Consulting

En la era de la información y las nuevas tecnologías la demanda de ingenieros informáticos no hace otra cosa que crecer. Según InnoIT Consulting, cada vez más empresas contrata informáticos a través de consultoras especializadas Hoy en día, la demanda especializada de informáticos en Barcelona hace que las empresas recurran cada vez más a consultoras del sector como InnoIT. Y es que, en la actualidad, difícilmente podría algún ciudadano encontrar alguna empresa que no esté directamente relacionada o integre en sus instalaciones nuevas tecnologías. De hecho, no hay sector en el que las empresas no hayan integrado en alguno o en todos sus departamentos herramientas informáticas. Se podría pensar en algún artesano, sin embargo, seguramente cuente con conexión a internet y venda sus productos a través de algún e-commerce.

Pues si, la mínima expresión productiva: el emprendedor, vive y trabaja completamente integrado con las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación); las pymes y las grandes empresas tampoco pueden escapar de las herramientas informáticas que les facilitan la tarea de la producción de bienes y servicios y, más importante si cabe, poder estar en contacto con su público objetivo o clientes potenciales.

La informática está presente en todas las áreas: productiva, marketing, contabilidad, dirección, etc. Proveyendo las empresas de soluciones informáticas a medida.

Al principio, las empresas comienzan externalizando los servicios informáticos que puedan requerir, pero llega un momento en el que los cambios que se precisan son continuos, hasta que no queda otra opción que dar el salto a integrar en la plantilla un ingeniero informático o experto que pueda dar respuesta rápida y eficaz a los problemas o necesidades que van surgiendo en el día a día.

"Cuando en una empresa se decide integrar un experto informático en su plantilla recurre a nosotros para tener la certeza de que está contratando a la persona idónea para ese puesto y las necesidades concretas que precisa. Ingenieros informáticos hay muchos, pero la experiencia, la formación extracurricular y las aptitudes concretas de la persona, hacen que la diferencia entre un candidato y otro sea astronómica, más si cabe cuando se trata de buscar expertos de especialidades muy concretas. Nosotros conocemos perfectamente la cartera de expertos que representamos, somos los recruiters que las empresas de todo el territorio nacional vienen a buscar, porque cuando le presentamos un candidato, en un 95% de las ocasiones es el mejor candidato para su empresa, una probabilidad imbatible que les ahorra más de un disgusto si se aventurara a cubrir el puesto por su cuenta, y tuviera que pasar meses entrevistando a posibles candidatos. A la hora de ampliar la plantilla, y más concretamente a la hora de cubrir posiciones críticas en una empresa, uno no se la puede jugar. El talento y el perfil ideal es clave en un equipo, y nosotros somos expertos en encontrar los mejores profesionales", según InnoIT consultora experta en encontrar el mejor talento en Barcelona.

