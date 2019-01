Bionike aporta 7 consejos para proteger las manos del frío Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 15:41 h (CET) Con la llegada del invierno, los termómetros registran temperaturas muy bajas, lo que hace mella en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo la piel, especialmente la de las manos, o los labios. Por ello, Bionike, la firma de cosmética nº 1 en Italia aporta 7 tips para proteger las manos durante estos fríos meses, a la vez que presenta sus mejores productos para cuidarlas y que luzcan perfectas esta época Llegado el invierno las manos son una de las zonas del cuerpo que más sufre, ya que es, además de la cara, la que más expuesta está a los factores externos.

Por ello, Bionike, la firma de cosmética número 1 en Italia aporta una serie de consejos para cuidar las manos durante esta estación, a la vez que presenta sus mejores productos para este fin.

Hidratar las manos todas las veces que sea necesario y hacerlo mediante un pequeño masaje para que la crema penetre mejor. La caléndula o las cremas a base de glicerina son una buena opción.

Utilizar guantes al salir de casa. Los guantes portegen las manos del frío, de la sequedad y de los cambios burscos de temperatura. Los expertos recomiendan también utilizar guantes para dormir, justo después de aplicar la crema, para que ésta penetre mejor.

No emplear agua muy caliente al lavarlas y utilizar un jabón apropiado. También se deben secar bien, sin frotar mucho, para respectar la epidermis.

Utilizar cremas con protección solar para salir a la calle, así se evitarán las rojeces por la dilatación de los vasos ante los cambios bruscos de temperatura o la tirantez por la sequedad, etc.

Evitar el contacto con la lana. Esto se debe a que esta clase de tejidos irritan muchas veces la piel, y son muy molestos cuando se tienen las manos secas. La mejor alternativa a esto son las prendas de algodón.

Exfoliar las manos una vez a la semana ayudará a tenerlas en perfecto estado, ya que la piel se regenera por completo una vez al mes, pero debido a la sequedad del invierno este efecto puede retrasarse.

Cuando se utilicen productos agresivos se deben usar guantes de látex.

A continuación, los mejores productos de Bionike para proteger las manos durante el invierno:

Proxera Winter Bag

Bolsa perfecta para el cuidado de manos y labios en invierno. Contiene:

Crema nutriente de manos, que combate la sequedad de las manos, protegiéndolas de rojeces y grietas.

Barra reparadora. Esta barra está indicada para tratar los labios secos, con xerosis y grietas, restableciendo la barrera cutánea y su natural hidratación.

PVP: 10,50 €

Triderm Cleansers Jabón de Marsella. Pastilla 100 gr

Jabón líquido con todas las virtudes y propiedades beneficiosas de la antigua y sencilla tradición del jabón de Marsella. Fabricado solo a base de aceites vegetales saponificados, limpia con delicadeza y respeta el equilibrio incluso de la piel más sensible. Ideal para lavados frecuentes. Contiene perfume libre de alérgenos.

PVP: 6 €

Proxera Crema de Manos Nutriente. Tubo 75 ml

Hidrata y protege las manos secas y agrietadas mediante el “osmoprotector system”, que retiene el agua en la superficie cutánea, formando una autentica estructura tridimensional semejante a un “parche”.

Restablece el manto hidrolipidico cutáneo, brinda suavidad y reduce las sensaciones de malestar debidas a xerosis y grietas. Perfecta para el invierno.

PVP: 7,12 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la “Filosofía de los Sin” - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente “gluten-free” y “Child Labor free”, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48, en el corner de la tienda de la Casa del Fisio (C/ José Picón 11) y en las mejores farmacias. www.bionike.es

Telf: 91. 033 02 67

/BionikeSpain

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Grupo MASMOVIL lanza MASVENTURES, su nueva aceleradora de startups Ideas rentables para emprender en Internet, por Select Business School La franquicia sin personal que más crece en España: Necesito un trastero EDE Ingenieros cumple 25 años impulsando la eficiencia energética en la industria El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, conoce la campaña 2019 del Día del Patrón de la publicidad