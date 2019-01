Las TIC, un "valor refugio" para negocio y empleo en 2019, según el TIC Monitor de VASS Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 08:35 h (CET) El crecimiento interanual de facturación de las TIC pasa del 7,2 al 10,6% en un solo mes y alcanza el segundo mejor dato desde febrero de 2016, según la última entrega de TIC Monitor. En 2019 sigue evidenciándose el gap que existe entre las necesidades de contratación de las empresas TIC en España y la disponibilidad de perfiles profesionales para su inmediata incorporación Tanto desde el punto de vista de la creación de negocio como del empleo, las TIC continúan revelándose en 2019 como un “valor refugio” dentro de un contexto económico y social que, según los expertos, es cada vez más inestable. Así lo vuelve a señalar este mes TIC Monitor, el barómetro sobre el clima empresarial y laboral de las TIC que realiza la consultora especialista en soluciones digitales VASS en colaboración con CEPREDE.

Según este nuevo informe, correspondiente a enero, se ha producido una subida de más de 3 puntos en un solo mes en la cifra interanual del negocio de las empresas dedicadas a la programación, la consultoría y la informática en España, que pasan del 7,2% al 10,6%. Esto supone el segundo mejor dato desde febrero de 2016 y, en términos de tendencia y minimizando los factores coyunturales, un crecimiento interanual del 7,8%, una cifra notablemente por encima de la que muestra el conjunto del sector servicios en España, que es del 6,9%.

Las expectativas de negocio que estas empresas tienen para los próximos 3 meses son igualmente positivas, si bien en enero se ha registrado un leve descenso de dos puntos (de 57,4 a 55,8 puntos en una escala de +/-100) respecto al pasado mes de diciembre.

Tal y como explica el profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM y responsable de este barómetro de VASS y CEPREDE, Antonio Rueda, esto significa que casi 8 de cada 10 empresas españolas apuestan por una mejora de su facturación en el próximo trimestre, frente a un 22% que percibe un empeoramiento de sus cuentas a futuro.

Nuevo récord en contratación, pero siguen faltando perfiles TIC

Si se hablaba antes de las nuevas tecnologías como “valor refugio” en lo concerniente a negocio, no lo son menos en lo que a expectativas laborales se refiere. De hecho, mientras el crecimiento interanual promedio de la demanda de empleo en el sector servicios (el de mayor empuje de toda la economía española) es del 2,3% en su conjunto, este último TIC Monitor cifra en un 5,7% la del sector TIC, casi tres veces más si se descuentan los efectos estacionales.

No obstante, el informe de VASS y CEPREDE vuelve a reflejar que hay un desajuste entre las expectativas de mejora de actividad de las empresas TIC (en torno a un 80% como se ha visto) y sus perspectivas de creación de empleo a corto plazo. Y es que, en esta ocasión, es un 66,5% de las empresas el que manifiesta que realizará nuevas contrataciones en el próximo trimestre.

“Esto evidencia el gap que existe entre las necesidades de las empresas y las capacidades del país para generar talento especializado en estas áreas. Por eso, las actividades relacionadas con la informática son una verdadera oportunidad de desarrollo profesional, lo cual es algo muy reseñable en un país donde 1 de cada 4 jóvenes con educación superior no encuentra trabajo, el 71% no tiene estabilidad laboral y en el que casi el 40% trabaja a tiempo parcial. Así las cosas, las TIC vuelven a ser un valor refugio y educar en profesiones con futuro, un verdadero reto de país”, concluye el responsable de TIC Monitor.

