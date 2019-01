Grupo Flex adquiere la compañía histórica Canadiense Marshall Mattress

Grupo Flex, compañía líder en colchones y artículos de descanso, ha anunciado la adquisición de la centenaria compañía canadiense Marshall Mattress. Con esta operación el Grupo Flex da un paso más en su estrategia de consolidación como líder mundial en el segmento de colchones de gama alta rupo Flex, compañía líder en colchones y artículos de descanso, ha anunciado la adquisición de la centenaria compañía canadiense Marshall Mattress. Con esta operación, Grupo Flex reafirma su dominio mundial en el segmento de colchones de lujo, el de mayor crecimiento del mercado, donde ya opera con marcas consolidadas como las norteamericanas E.S. Kluft y Aireloom y las británicas Vispring y And so to Bed.

Marshall Mattress cumple perfectamente con el perfil de marca de lujo exigido por el fabricante español: centenaria, con un alto know how y con una gran tradición que le otorga un gran valor en su mercado.

Marshall Mattress es la inventora de la tecnología “pocket spring” conocida también en el sector como “Marshall spring”.

La adquisición se ha hecho por el 100% de la compañía.

Una adquisición estratégica para el mercado norteamericano.

La compra de Marshall Mattress supone la segunda implantación en Norteamérica, después de las americanas de E.S. Kluft.

Con esta operación la presencia industrial del Grupo Flex en América del Norte se sitúa en tres plantas, la de California, Pensilvania y ahora Toronto.

Esta adquisición permitirá importantes sinergias industriales y comerciales para el desarrollo de las marcas Marshall, Kluft y Aireloom, tanto en el mercado norteamericano como canadiense.

El mercado canadiense se caracteriza por un gran dinamismo y por un consumo per capita alto, características muy valoradas por Grupo Flex.

Esta adquisición es un hito más en la consolidación de Grupo Flex como líder mundial en colchones de lujo y muestra claramente cual es la orientación estratégica internacional del grupo.

Con la incorporación de Marshall Mattress la división internacional alcanza ya el 70% de las ventas.

El Grupo Flex opera en distintos mercados, tanto a través de operaciones comerciales como industriales.

Está presente en Latinoamérica, a través de sus filiales Flex do Brasil, donde posee una moderna fábrica de 21.000 m2 en el estado de Sao Paulo, y Flex de Chile, donde acaba de ampliar en un 30% la capacidad de su planta de Santiago.

En Iberia, Flex mantiene una posición de líder con sus marcas de colchones Flex, Dorwin, Dormilon, la lusa Molaflex y los complementos Mash y Klinun y en retail con la cadena de tiendas especializadas Noctalia.

Es importante resaltar que Flex acaba de lanzar ibed en los mercados español y francés, el primer colchón inteligente del mercado y que presentará en 2019 en la feria de Las Vegas la versión de este modelo adaptado para los mercados de norteamérica.