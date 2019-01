Servicios de detectives para empresas y particulares Megadetectives Comunicae

miércoles, 23 de enero de 2019, 07:18 h (CET) Los servicios de detectives cada vez son más demandados. Con el paso de los años, cada vez es más habitual el recurrir a estos servicios para ponerle solución a problemas sociales, evitar fraudes laborales, aportar pruebas relevantes ante juzgado y en definitiva, esclarecer la verdad y poder así documentar las injusticias sociales Hoy en día, en la sociedad española, la idea de detective privado asombra o genera curiosidad por saber realmente si se hace referencia a la película tan conocida de "Sherlock Holmes" o si verdaderamente existe como tal.

Detectives para particulares

En la actualidad, por la sociedad en la que se vive, son frecuentes las rupturas de familias, ya sea por infidelidades, problemas económicos o de conveniencia,

Todos estos comportamientos generan en ocasiones la necesidad de contratar un detective privado para poder aportar las pruebas necesarias ante juzgado, pelear por la custodia de los hijos y las pensiones alimenticias.

Muchas veces esas pensiones alimenticias no se pagan o son injustamente pagadas. En ocasiones, las custodias pueden no ser justas perjudicando al hijo o los hijos de la antigua pareja.

Del mismo modo en ocasiones se ha de velar por los cuidados a los mayores o a los hijos. Tanto en servicios como asilos para mayores o si se tiene un cuidador o cuidadora en casa, muchas veces se necesita información de la persona (referencias) o es necesario cerciorarse sobre un comportamiento o actuación para no perjudicar a los más allegados.

En todos estos casos y más, los servicios de detectives pueden ayudar.

Detectives para empresas y aseguradoras

Al hablar de fraude laboral los detectives privados aportan documentos válidos como prueba ante jugado, para determinar y aportar la situación real y verdadera que está ocurriendo (bajas fingidas, competencia desleal, quiebras fraudulentas, insolvencia fingida, estafas, etc.).

Del mismo modo, los servicios de mistery shopper han ayudado y ayudan contínuamente a verificar la actuación de empleados, comportamientos fraudulentos, etc

Sobre Mega Detectives

Mega Detectives es una empresa de detectives consolidada y comprometida para hacer una sociedad más justa en todos sus ámbitos.

