Argentina presenta el VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba

martes, 22 de enero de 2019, 16:11 h (CET) La ciudad de Córdoba, Argentina, se convertirá en la sede del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española del 27 al 30 de marzo. Ha sido elegida tras competir con localidad peruana de Arequipa y la española de Salamanca. La última edición en este país fue en 2004 en la ciudad de Rosario La ciudad argentina, Córdoba, ha sido seleccionada sede del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en 2019, tras competir con Arequipa, Peru, y Salamanca. Ha sido presentada en un acto en el Instituto Cervantes, en el que han estado el Secretario de Gobierno de Turismo, Gustavo Santos, el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el Secretario de Gestión Institucional, Jesús Acevedo, directores del Instituto Cervantes y representantes de la Comisión Organizadora de CILE.

“Cuando nos presentamos a la candidatura, íbamos como una Argentina renovada, con mucha ilusión y sobre todo con mucho amor a la palabra. Esa palabra que nos define a todos los hispanoparlantes. Esperamos que este congreso no suene sólo en Argentina sino en todos los lados del mundo” ha explicado Gustavo Santos. “Desde Córdoba, esperamos que todos los que vengan de fuera se sientan como en su casa, eso para nosotros significará que este VIII Congreso ha sido todo un éxito” ha añadido Juan Schiaretti.

Se celebrará el próximo mes de marzo, entre los días 27 y 30. La última edición en Argentina tuvo lugar en la ciudad de Rosario en 2004. Desde el año pasado están trabajando en la restauración de varios escenarios históricos y culturales como el Teatro del Libertador General San Martín ubicado en la capital cordobesa y considerada el coliseo provincial y la segunda perla teatral de Argentina. Además de recuperar la decoración artística plasmada en cielorrasos, muros, solados y palcos de ambientes interiores y sala mayor que tuvieron cuándo el teatro abrió sus puertas el 26 de abril de 1891.

En este marco de representación, la delegación argentina ha dejado dos legados de grandes autoras de su país en la Caja de las letras del Instituto Cervantes. Tras unas palabras de saludo a cargo del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el director de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina, Sergio Bur, depositará un legado in memoriam de la poeta Alejandra Pizarnik y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el de María Teresa Andruetto.

A última hora de la mañana, los representantes y organizadores de Comité Internacional de la Lengua Española han visitado la Real Academia Española y han charlado sobre el Congreso con el presidente de la academia, Santiago Muñoz Machado. El CILE es organizado cada tres años por el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española y cuenta con la colaboración del Gobierno de España.

