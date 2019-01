LVP registra cifras históricas en el estreno de la LEC Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 14:34 h (CET) Riot Games presentó su renovada competición ante el mundo y el resultado de audiencia fue espectacular. En España, LVP contó con más de 400 mil espectadores en su canal de Twitch durante la primera jornada Había mucha expectación por el estreno de la máxima competición europea, la LEC, el pasado fin de semana. Con una imagen totalmente renovada (cambio de nombre incluido) y unas plantillas muy atractivas para el público, todo hacía prever que este sería un inicio de año muy positivo para el League of Legends en Europa. Y esto no ha hecho más que confirmarse tras la primera semana.

Riot Games se propuso colaborar de manera activa con sus socios de retransmisión en toda Europa para que la nueva liga de franquicias tuviera el mejor estreno posible. En España, todo ese trabajo junto a la LVP ha desembocado en un primer fin de semana de récord desde que comentan la máxima competición europea.

Los primeros dos días de la LEC han supuesto el mejor estreno de la historia de la retransmisión en castellano. Más de 400 mil espectadores conectaron entre viernes y sábado con el canal de Twitch de LVP para seguir la competición, con una media muy alta de tiempo consumido por usuario: 52 minutos (aproximadamente, la duración de un mapa, su fase de selección previa y su postpartido).

Para valorar adecuadamente el calibre de estas cifras, solo hay que compararlas con las registradas en el anterior récord (estreno del Spring Split de 2018): el número total de espectadores fue de 227 mil durante aquel fin de semana.

Las diez franquicias elegidas, un mercado de fichajes muy emocionante, la imagen renovada de la liga y toda la comunicación previa de las últimas semanas por parte de Riot, han provocado una gran expectación en nuestro país. Asimismo, los equipos han participado más que nunca junto a la desarrolladora en la promoción de una liga que promete ser apasionante.

En consonancia con este gran seguimiento, en las redes sociales también se generó un volumen muy alto de impactos: cerca de cinco millones a lo largo de los dos días de retransmisión. Los miembros de la comunidad española, tanto aficionados como influencers, se volcaron con cada partido y compartieron sus impresiones por Twitter, Facebook e Instagram.

En lo deportivo, la primera semana de LEC confirmó el papel de favoritos que se les ha adjudicado a equipos como G2 Esports o Misfits. Ambos conjuntos arrasaron durante el fin de semana y lideran la clasificación. Por otra parte, el SK Gaming con sabor a Superliga Orange tuvo un estreno agridulce: Jorge 'Werlyb' Casanovas y compañía derrotaron a Fnatic en su debut, pero cayeron con contundencia ante Misfits en la jornada del sábado.

Es el propio Fnatic quien protagoniza la principal decepción del fin de semana. Los de Tim 'Nemesis' Lipovsek, también exjugador de MAD Lions E.C. que se estrenaba con su nuevo equipo, sumaron dos amargas derrotas. Tras caer contra SK, Fnatic también lo hizo contra un Origen que arroja esperanzas a sus fans.

El próximo viernes 25 de enero arrancará la segunda semana de LEC, aunque todavía falta un importante estreno en este mes de enero. Se recuerda que el día 30 comienza la que muchos ya catalogan como la mejor Superliga Orange de la historia, con diez equipos, tres academias de LEC, y más nivel que nunca.

