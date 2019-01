We Are Knitters lanza la bufanda gigante con un mensaje de amor sin distinción en San Valentín

We are knitters, tienda online de kits para tejer, ha creado para San Valentín una campaña con un patrón exclusivo de una bufanda gigante de color rojo. El mensaje que quieren transmitir es la unión sin distinciones de sexo, edad o amistad. El patrón ya está publicado en la web y se puede descargar de forma gratuita La empresa española We Are Knitters, tienda online de kits para tejer, lanza para San Valentín un patrón exclusivo de una bufanda gigante con la que pretende transmitir el amor sin distinción, entre dos hombres, el amor por una mascota, el de un padre y su hijo o el amor fraternal entre varios amigos. El patrón ya se puede descargar en su web de forma gratuita.

Una vez descargado el patrón y la guía en cinco idiomas, se necesita; cinco ovillos de la fibra Wool, agujas de tejer tamaño 15mm y una aguja lanera para unir y terminar. Las dimensiones son de 25 cm x 414 cm. El usuario puede tejer la bufanda en el color que desee. El próximo 14 de febrero, el Día del Amor, We Are Knitters ha apostado por un regalo 100% personalizado hecho a mano.

“Este año hemos querido dar un enfoque más transversal, en el que la unión por las cosas que más amamos va más allá de lo que popularmente conocemos como San Valentín”

La campaña ya está en marcha, con un video en el que el amor es el símbolo central entre todos, padres, hijos, mascotas, parejas y amigos. Los knitters que se atrevan a tejer en sus casas y compartir el amor en sus redes sociales podrán etiquetar en sus regalos a @weareknitters y utilizar el hashtag #weareknitters y de ese modo crear una gran participación.

Sobre We Are Knitters

We Are Knitters es una marca que reinventa el concepto tradicional de tejer, haciendo que sea un concepto moderno adaptado a todo tipo de público. En su página web (weareknitters.es) se pueden encontrar kits de tejer, que incluyen todos los materiales necesarios: las agujas de madera de haya, los ovillos de fibras naturales, el patrón, la agujita lanera y la etiqueta de We Are Knitters para coser a la prenda terminada. Se pueden encontrar kits para mujer, hombre, niños, decoración y accesorios; y están disponibles para todos los niveles (principiante, fácil, intermedio y avanzado). También ofrecen kits de crochet y petit point.