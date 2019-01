Alex Mediano da las claves para crear un libro exitoso Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 12:47 h (CET) Por medio de un vídeo subido al canal oficial de la editorial Lioc, el CEO Alex Mediano habla sobre los orígenes de la empresa y las claves que ofrece la compañía para que el éxito de sus publicaciones esté garantizado Por medio de un vídeo subido al canal oficial de la editorial Lioc, el CEO Alex Mediano habla sobre los orígenes de la empresa y las claves que ofrece la compañía para que el éxito de sus publicaciones esté garantizado.

Alex Mediano es un emprendedor con más de 20 años en el negocio editorial, comenzó trabajando para centros de formación que requerían manuales impresos para la capacitación de los alumnos, menciona que parte de su labor era tomar los apuntes de los profesores, organizarlos y redactarlos conservando el estilo de cada autor, para más adelante pasarlo a un sistema informático e imprimir dicha información. De esta manera adquirió la experiencia necesaria para desarrollar un sistema para obtener toda la información en un manual educativo y de calidad, en el menor tiempo posible.

Al estar relacionado con maestros y profesionales de distintas áreas descubrió el potencial que tienen los libros, no solo como parte fundamental de la formación académica. El empresario menciona, “Un libro puede ser tu mejor carta de presentación y puede traerte múltiples beneficios, tanto en los centros de formación como en los negocios descubrí que son como una llave maestra con la que puedes abrir muchas puertas gracias al conocimiento que guardan en su interior. Desde entonces, he trabajado de la mano de empresarios, coachers y profesionales de todo tipo, ayudándolos a impulsar sus proyectos a través de su propio libro”.

Con el paso de los años, muchos emprendedores y profesionales han comprobado la eficacia del método que maneja la editorial. Sus clientes llegan en busca de consejos para para crear y lanzar un libro de manera exitosa sin que tengan que descuidar su negocio para lograrlo.

El proceso de producción consiste en cuatro pasos. Un asesor se encarga de planificar una estrategia de acuerdo a las necesidades del cliente. Con base en la información proporcionada por el autor se redacta y crea el libro, respetando el proceso editorial de corrección, maquetación y diseño hasta su publicación. El lanzamiento incluye la divulgación de la obra, en formatos Kindle para su venta en Amazon y físico para la distribución en librerías. El último paso es utilizar la obra para promocionar cualquier proyecto y con ello ganar notoriedad, así como una posición favorable en el sector que el autor se desenvuelva.

Se puede ver el vídeo completo en el link de abajo. Además de conocer los orígenes de la empresa de la voz de su CEO, será posible enterararse de las futuras publicaciones del canal como demás temas de interés, entrevistas con autores, lanzamientos, consejos de marketing para una venta exitosa, testimonios, booktrailers, entre otros.

Acceder al vídeo en este link

