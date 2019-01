¿Pro-Wrestler vs Ciencia? En su último gameplay, Ladybeard juega a "Photon Cube" para entrenar su mente Comunicae

martes, 22 de enero de 2019, 08:18 h (CET) El famoso actor, pro-wrestler y crossdresser Ladybeard se enfrente a un nuevo desafio. Esta vez, Ladybeard especializado en tonificación muscular quiere también entrenar su mente. Echale un vistazo a su último gameplay del nuevo juego puzzle "Photon Cube" (creado por SMILEAXE CO., LTD.) El famoso actor, pro-wrestler y crossdresser Ladybeard se enfrente a un nuevo desafio. Esta vez, Ladybeard especializado en tonificación muscular quiere también entrenar su mente. Echale un vistazo a su último gameplay del nuevo juego puzzle “Photon Cube” (creado por SMILEAXE CO., LTD.)

¿Cuántos niveles conseguirá pasar en su nuevo gameplay “Ladybeard entrenando su mente con el juego puzzle Photon Cube”? ¡Miralo en su canal de YouTube!

■Ladybeard Gameplay Video

TITULO: “¡Ladybeard entrenando su mente con el juego puzzle Photon Cube!”

LINK: https://youtu.be/t7YPDscBJk8

PAGINA OFICIAL DEL JUEGO: https://www.smileaxe.com/photon3/index.html

■¿Qué es “Photo Cube”?

¡Photon Cube es un juego puzzle donde el jugador controla a “Ray” quien une sus fuerzas con su amigo robot “Cu-be” para interactuar con bandas de luz y bloques de fotón para conectar el camino hacia la salida y pasar de nivel!

¡Es un nuevo tipo de juego puzzle y acción en 3D!

■Buenos gráficos, facil de jugar y además multilingüe

Este juego usa gráficos estilo anime y colores vivos para que pueda ser disfrutado por todos, pero sin perder la lógica y entretenimiento tipico de los juegos puzzle de toda la vida.

En el juego “Photon Cube” el jugador puede usar los cubos para reflejar, separar o juntar la luz. Si además el jugador tiene un ligero conocimiento de como funciona la luz podrás pasar de nivel fácilmente. Este juego es fácil de jugar, lo cual hace que todos puedan jugar a él aunque nunca hayan jugado a este tipo de juegos antes.

A lo largo del videojuego el jugador encontrará diferentes cubos, obstáculos y desafíos a través de sus más de 50 niveles. Desde cubos-espejo que reflejan la luz, cubos que pueden mezclarse o separarse, incluso cubos que no se pueden mover.

Este juego es multilingüe. Esta traducido a 10 idiomas! Japonés, inglés, frances, alemán, español, italiano, holandés, portugués, ruso y chino tradicional.

Actualmente dispone de un nuevo modo de juego llamado “Stage Edit” donde los jugadores pueden crear sus propios niveles de juego, jugar a ellos y si pasan su propio nivel recibirán un código llamado “QB:CODE”.

El QB:CODE puede ser usado en cualquier plataforma y pueden compartir el código con otros para que ellos también puedan disfrutar del nivel que crearon.

Link de descarga (STEAM): https://store.steampowered.com/app/867510/PHOTON_CUBE/



■¿Quién es Ladybeard?

Ladybeard es la fuerza “kawaii” australiana con actuaciones destructoras que ha tomado Japón y al mundo por sorpresa. Pro-wrestler(DDT Pro-wrestling), actor, actor de voz, doble en escenas peligrosas, heavy metal screamer, cantante de J- pop que habla 5 idiomas (inglés, japonés, chino mandarin, cantonés y alemán), Ladybeard es un idol y una sensación internacional nunca visto hasta ahora. ​

■Información del juego

Título: ”PHOTON3”(PHOTON CUBE)

Género: 3D prism action puzzle

Fecha de salida: Junio 2018

Plataforma: Nintendo SwitchTM/PlayStation®Vita/PC

Precio: Nintendo Switch €12 (tasas incluidas), Steam €5.69 (tasas incluidas)

Pagina oficial: https://www.smileaxe.com/photon3/index.html

©2017 SMILEAXE CO., LTD.

■Información de la empresa

Nombre de la empresa: SMILEAXE CO., LTD.

Presidente: Hideyuki Soumiya

Dirección: Crell Togozaka Bld. 1F, 2-1, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0081, Japan

URL: https://www.smileaxe.com

Vídeos

¡Ladybeard entrenando su mente con el juego puzzle Photon Cube!



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.