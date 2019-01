D&A Innovative Systems desarrolla Sensorización inteligente aplicada a maquinaria industrial

La empresa vasca D&A Innovative Systems desarrolla soluciones para la Industria 4.0 destinadas a mejorar la productividad de pymes fabricantes mediante la instalación de sensores inteligentes en las máquinas Han desarrollado un sistema que permite recoger información con sensores no intrusivos, inalámbricos o no, que recogen la información del funcionamiento de la máquina en tiempo real. El software desarrollado es el encargado de analizar los datos recogidos para dar información de valor al fabricante y al usuario. Es lo que se denomina Servitización. Con este servicio los clientes pasan a, no solo conocer mejor sus procesos, sino que pueden ofrecer mejores servicios al poder conectar con sus máquinas de una manera global y remota, evitando desplazamientos innecesarios.

“Hay una nueva ola en torno a la industria 4.0 de empresas que dan servicios, hacen productos, tecnología. Nosotros hemos visto una forma diferente de abordarlo, vemos que el cambio es conceptual y que se tiene que dar en la empresa. Hay que pasar de vender máquinas a ofrecer máquinas y cobrar por el servicio específico que ofrecen” comenta Alberto Blázquez, Product Manager de la firma.

De ahí la necesidad de estos sensores, que permiten conocer cómo funciona cada máquina, si se está haciendo un buen uso o no y si hay que modificar algo para que no deje de funcionar o se obtenga un mayor rendimiento. Esta tecnología se adapta a diferentes tipos de máquinas, gracias a interpretar señales de diferente índole, siendo capaz predecir cómo funciona y cuando se podría romper.

D&A Innovative Systems surge hace 4 años con la oleada de empresas jóvenes ligadas a la Industria 4.0; comenzaron haciendo pilotos con dos fabricantes y enseguida comenzaron a facturar. Su diferenciación con empresas del sector está sobre todo en la gran adaptabilidad a diversas máquinas por su tecnología y que llegan a abarcar todo el proceso desde el interior de la máquina hasta la visualización propia del dato. Sus clientes son pymes fabricantes que introducen los sensores en sus máquinas cuando las venden, lo que simplifica su llegada al mercado.

Después de un reciente cambio estratégico, están inmersos en varios proyectos con muy buenas perspectivas. Están integrando nuevas tecnologías cada vez más en auge, como el blockchain, para abarcar de forma diferente las posibilidades que dan estos cambios tecnológicos a las empresas. “El cambio estratégico junto con estas nuevas herramientas nos ofrecen muchas posibilidades a futuro” concluye Alberto.

Fuente: Servicios Periodísticos