¿Lucir tipazo en invierno?

martes, 22 de enero de 2019, 09:17 h (CET) Cuando caen los termómetros, para muchas se eleva la importancia de mantenerse calentitas por sobre todas las cosas, incluso si eso significa sacrificar el look y esconder la figura bajo un grueso abrigo. Sin embargo, el equipo de Personal Shoppers de Lookiero, liderado por María Uranga, quiere que este invierno te atrevas a probar distintos estilos de abrigos, que te protegerán del frío y te harán sacarle el mayor provecho a tu figura.

Silueta de triángulo



Con cinturón ¡y de todos los estilos! Si tienes este tipo de figura, tu rasgo a destacar es la cintura. Para ello, María Uranga, recomienda lasgabardinas y chaquetas atadas a la cintura. “Este tipo de abrigo será tu gran aliado, ya que acentúa la cintura y, además, es un complemento idóneo para darle un toque de personalidad a tu outfit. Atrévete a jugar con cinturones dorados, plateados, estampados… ¡conseguirás varios looks con una sola prenda!”

Silueta de triángulo invertido



Doble botonadura para potenciar piernas Si hay algo de lo que pueden presumir estas chicas, es de piernas. Por eso, María Uranga recomienda atraer la atención hacia tu parte inferior y sacarle el máximo partido a tu figura este invierno con un abrigo corto de doble botonadura. “Gracias a la posición de sus botones, dirigimos nuestra mirada verticalmente hacia las piernas, logrando un efecto visual que las hace parecer más largas”

Tip: para potenciar aún más el tren inferior, combina este abrigo con unos pantalones entallados de pinzas, pitillos o faldas y vestidos ajustados.

Silueta ovalada

Alarga tu figura… ¡con un abrigo hasta los tobillos! Según Uranga, las chicas con este tipo de silueta se pueden sacar el máximo partido al destacar sus hombros y escote. Además, revela un truco que se puede aplicar para casi todos los tipos de cuerpos.“Trabaja prendas exteriores abiertas y semientalladas, para acentuar tu figura, estructura bien tus hombros y acompaña el look con una prenda con escote, el más recomendado suele ser el escote pico. Tip: elige abrigos con el hombro estructurado y cierra el look con zapato y parte inferior del mismo color, de esta manera creamos un juego óptico con el que pareceremos más altas y esbeltas.



Silueta rectangular



Crear volumen para una silueta recta Tanto si deseas potenciar tu figura como si quieres darle un toque de “voluptuosidad”, el equilibrio perfecto lo consigues con esta propuesta de María Uranga, “Añade un poco de volumen a la forma recta de tu silueta con ayuda de un abrigo con botones por encima de la cadera”.





Silueta reloj de arena

Hasta la cintura y con volumen Este tipo de siluetas pueden permitirse resaltar tanto su tren superior como el inferior. En este caso, las chicas que se asemejan a un reloj de arena, pueden sacarse el mayor partido siguiendo una de las tendencias de la temporada: los plumas cortos. Además, este año María Uranga asegura que los hay para todos los gustos: “las más clásicas se decantarán por tonos neutros e invernales –como el negro o el granate- mientras que las más atrevidas irán a por todas con plumas rosas, violetas ¡e incluso en tonalidades flúor!”.

