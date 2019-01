Un paciente de dolor crónico formado reduce el gasto sanitario y aumenta su adhesión al tratamiento Requiere de un abordaje pluridisciplinar donde la participación del paciente resulta fundamental Francisco Acedo

martes, 22 de enero de 2019, 08:08 h (CET) Un paciente crónico convive con su enfermedad toda la vida. Está demostrado que un mejor conocimiento de la patología lleva a un mayor control de la misma y, a su vez, aumenta su adhesión al tratamiento. Por ello, el curso ‘Paciente experto en enfermedades crónicas’ de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ha contado con la colaboración de la Fundación Grünenthal para desarrollar el módulo en dolor crónico, busca mejorar la formación del paciente crónico para ofrecerle una visión más amplia de su patología. Las personas interesadas en matricularse a este curso, pueden hacerlo hasta el 31 de enero en la página web www.clinicaurjc.es.

“Se sabe que un paciente formado conoce mejor sus síntomas y, en ocasiones, puede afrontarlos sin necesidad de acudir a urgencias. Además, al comprender su situación puede intercambiar información con su médico de forma más eficiente, reduciendo el número de visitas y, por consiguiente, el gasto sanitario”, ha expresado el Catedrático de Farmacología de la URJC, Carlos Goicochea, quien también es co-director del curso.

Para que el paciente alcance este punto de especialización se necesita que refuerce sus conocimientos en varios aspectos, no solo los relacionados con su patología. Por eso, “este curso ofrece un primer módulo de formación integral que abarca aspectos relacionados con la anatomía, fisiología, farmacología, psicología y adquisición de hábitos saludables; todo ello partiendo de la base de que el alumno no tiene por qué tener una formación previa”, ha añadido Goicochea.

El paciente experto no solo se hace responsable de su propia enfermedad, sino que va más allá al ayudar a otros a conocerla y hacerle frente. Pueden actuar tanto como referentes en asociaciones de pacientes o centros de Atención Primaria, como consultores para diversas entidades. En algunos casos participan, incluso, en el diseño y seguimiento de ensayos clínicos, llegando a estar integrados en el organigrama del hospital.

El enfoque multidisciplinar del dolor

No existen dos dolores iguales, así lo ha afirmado el doctor Goicochea: “Se trata de una cuestión fisiológica y psicológica, en la que se debe tener en cuenta la narración del paciente. Para ello, es imprescindible realizar un abordaje pluridisciplinar donde la participación de este es fundamental”. Cuando el dolor se cronifica hasta convertirse en una enfermedad en sí misma puede afectar a muchos órganos y sistemas, es entonces cuando se requiere, además de la participación del especialista en cuestión, de otros expertos como psicólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, etc., que deben colaborar en el abordaje integral de este dolor.



A su vez, según Goicochea, la psicología desempeña un papel primordial en la recuperación de un paciente con una enfermedad crónica. “Nuestros psicólogos, todos ellos profesores universitarios con experiencia clínica, pueden ofrecerles las herramientas necesarias para mejorar su actitud frente a ella”, ha destacado. En este sentido, los cuidadores también son corresponsables de su progreso y es indispensable que entiendan cómo se sienten estos para saber de qué manera ayudarles en caso de necesidad.



