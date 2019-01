El Youtuber Revenant se prepara para combatir en artes marciales mixtas Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 15:50 h (CET) El youtuber pretende mejorar drásticamente su forma física en un entrenamiento de seis meses. Sus progresos podrán verse en vídeos quincenales que el creador digital publicará en su canal RevenantL0L El popular influencer y creador de contenidos digitales vinculados al gaming y los videojuegos Luis Miguel “Revenant” ha decidido empezar 2019 con un buen propósito: decir adiós a su sedentarismo y adentrarse en un duro entrenamiento de seis meses que le llevará a batirse en una disciplina exigente como pocas, las artes marciales mixtas, o MMA.

Para ello se ha puesto en manos de un equipo pluridisciplinar de preparadores físicos, el emergente luchador de MMA Tino Gilaranz, de Team Dokkodo, un entrenador del Power Explosive Center, Borja de Miguel, y el expúgil y narrador del programa televisivo “Hermano Mayor” Jero García. Los tres le acompañarán en este reto, tanto de cara a su preparación física para el combate, como a la hora de mejorar su alimentación y de afrontar psicológicamente este desafío.

El Youtuber hará un minucioso seguimiento audiovisual de sus logros, que publicará en su canal. El tráiler de esta serie documental está ya disponible aquí y acumula más de 50.000 visualizaciones. El primer capítulo se estrenará el domingo 27 de enero a las 21.00 y, con una periodicidad quincenal, Revenant irá actualizando sus progresos.

Según explica el popular Youtuber, “había pasado una fase personal muy mala y necesitaba un cambio en mi vida. Después de unas pérdidas muy importantes, mi cotidianidad se convirtió en grabar videos y dormir. Por mi trabajo, conocí a Tino que me presentó a la gente del MMA y descubrí diversas facetas de las artes marciales que no siempre se ven en la TV: un mundo de entrega, compañerismo y respeto”.

Por su parte, el preparador y combatiente de MMA Tino Gilaranz comentaba: “Reve es un gran luchador. Un deportista que, además, tenía muy buenas condiciones físicas, un poco mermadas por la vida sedentaria. La gente que vea el documental se van a encontrar una persona totalmente distinta a la que ha conocido hasta ahora”.

