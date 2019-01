La academia Avenue School propone las clases de conversación como el mejor método para aprender inglés Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 15:22 h (CET) Las clases dinámicas y de conversación son elementos fundamentales para un aprendizaje de inglés sólido Una sociedad que cada vez exige saber más cosas, dominar más idiomas y ser capaz de ser una persona polivalente, surge la necesidad de aprender a la velocidad de la luz.

El tiempo y la práctica son requisitos fundamentales para cualquier tipo de aprendizaje. Con la creciente urgencia de saber inglés, las propias academias y escuelas han ido desarrollando su propio método de enseñanza, rápido y eficaz. Un requerimiento fundamental que demandan los clientes en la actualidad.

El crecimiento del bilingüismo está en su momento álgido. Las universidades exigen título de inglés para graduarse, mientras que las empresas consideran fundamental el tener otro idioma en el currículum. La globalización ha transformado la comunicación mundial provocando un cambio en las necesidades de las personas.

El inglés se aprende hablando

Muchos centros de enseñanza y academias de inglés como Avenue School en Zaragoza han creado su propia metodología de instrucción. Según han explicado desde la escuela, las clases dinámicas basadas en la conversación son la forma más eficaz y rápida para aprender inglés, y la que más gusta a los alumnos.

Crear un ambiente familiar, donde cada uno se sienta cómodo para soltarse y equivocarse es parte fundamental para un aprendizaje sólido. Las clases dinámicas centradas en la interacción y conversación entre los alumnos también facilitan a poner en práctica lo aprendido. “Creemos que utilizar una metodología donde se ponga en práctica lo aprendido de manera oral es primordial para adquirir un buen manejo del lenguaje”, añaden.

Esto no significa que se deban dejar de lado aspectos tan importantes como la gramática o la escucha. Todos los apartados son necesarios para el aprendizaje, y deben ser enseñados y practicados con constancia.

Los centros de enseñanza recomiendan apuntarse a clases de inglés 2 o 3 veces por semana, y el resto del tiempo estudiarlo por cuenta propia, ver películas en versión original o con subtítulos, acudir a intercambio, leer en inglés, escuchar podcasts, etc. Practicar es esencial para el rápido aprendizaje.

Los cursos intensivos son todo un acierto en el campo de la enseñanza de idiomas. Son clases repartidas en un intervalo más o menos corto de tiempo, pero que permiten obtener certificaciones oficiales del idioma en un tiempo récord. En el caso del inglés, son los exámenes de Cambridge y Oxford los más demandados actualmente.

Aprende inglés en el extranjero con la inmersión lingüística

Otra de las opciones que ha ganado popularidad en el aprendizaje de los idiomas es la inmersión lingüística. Una experiencia basada en el aprendizaje del inglés u otras lenguas en el extranjero.

Es sin duda la forma más rápida de aprender inglés. Vivir en un país donde el inglés es el idioma oficial es una apuesta segura. No solo se profundiza en su cultura, sino que las destrezas que se adquieren hablando son mucho más completas y duraderas.

Cada vez más academias de idiomas incorporan a sus servicios la experiencia de estudiar en el extranjero. En Avenue School, English Summer Experience es un programo orientado a estudiantes jóvenes que ofrece la opción de disfrutar durante un mes de un ambiente anglosajón auténtico.

Hablar inglés nunca ha sido tan fácil como en la actualidad. Con las diferentes variantes y metodologías de aprendizaje existentes mejorar el inglés es posible.

