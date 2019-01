QUIZERS, la revolución de los concursos en directo llega al móvil Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 11:53 h (CET) El programa más entretenido del entorno digital que se juega en directo y a través del móvil, de lunes a viernes a las 20h. Los usuarios que acierten todas las preguntas se reparten el premio en metálico. 12 preguntas, 3 respuestas, se dispone de comodines, vidas extra y se ganan Quoins por cada respuesta acertada. Una revolución que mezcla del mundo de la tele con el móvil y donde los participantes se convierten en protagonistas del juego. Además, se compite contra el resto de usuarios en tiempo real QUIZERS es un nuevo concepto de entretenimiento, que consiste en un concurso de preguntas y respuestas en el que el participante puede optar a un premio en metálico desde su móvil, con presentadores en directo, y las mejores funcionalidades para sentirse verdadero protagonista, como si estuviera en un plató de televisión. Más allá de cualquier juego de este tipo visto hasta el momento, sus funcionalidades únicas desarrolladas 100% en España hacen que la experiencia de usuario resulte inigualable.

Para ello, sólo tiene que descargarse la App gratuita, y registrarse a través de su número de teléfono. A partir de ese momento, 12 preguntas le esperan cada día, con tres respuestas posibles, que pueden tratar sobre temas más habituales, como la actualidad, los deportes etc. o tan inverosímiles como el agua, Star Wars, las torres, el lobo etc.

El modelo de juego que ofrece QUIZERS es único en España, ya que se ha desarrollado íntegramente con tecnología local que permite acceder a nuevas funcionalidades innovadoras como el uso de comodines para seleccionar dos de las tres respuestas posibles, clicando en la pantalla de su móvil. Se tiene la opción, por ejemplo, de cambiar de respuesta dentro de los 10 segundos de tiempo para responder o seguir avanzando en las preguntas cuando falla, gracias a la vida extra. Y, si el usuario se queda sin vidas, aún puede seguir participando, gracias al modo Training. Sus respuestas acertadas harán que acumulen Quoins que podrán canjear por comodines o vidas extra. También pueden invitar a amigos, que si sen dan de alta con su Nick conseguirán una vida extra para ellos y otra para el concursante.

Un concurso conducido por dos jóvenes presentadores, Katia y Rodrigo, que lo hace aún más emocionante y divertido. Además, para que no se olvide, cada día QUIZERS envía un recordatorio al móvil, así, nadie se lo puede perder.

Y para que el juego sea aún más interactivo, en la parte inferior de la pantalla se abre una franja de chat en la que los usuarios pueden comentar la jugada, saludarse, hacer bromas etc. Eso sí, siempre que no sea un hater deseoso de estropear una buena tarde. En ese caso, el usuario es invitado a abandonar el concurso.

Todos estos alicientes hacen que cada tarde los concursantes se conecten a la pantalla de su móvil para pasar un rato divertido con sus amigos, su familia, su pareja etc. o con quienes ellos quieran.

Empresa y tecnología 100% española

QUIZERS está originalmente basado en una idea de los fundadores de Periscope, la plataforma de streaming de Twitter, llamada HQTrvia. HQ opera en el mercado americano y han llegado a tener 2.000.000 de usuarios concurrentes.

Ahora, se lanza en España como una start-up para toda la comunidad hispanoparlante desarrollada por la empresa Mobilers, una pyme tecnológica independiente, formada por un equipo joven compuesto por 9 personas entre profesionales senior especialistas en desarrollo de software de back-end, aplicaciones móviles, diseñadores, maquetadores, animadores y desarrolladores web.

Esta plataforma es fruto de muchos meses de trabajo, despliegue de infraestructuras en las nubes de Google, arquitectura de servidores etc. diseñados para escalar de manera ilimitada.

QUIZERS ha nacido para soportar 1.000.000 de usuarios concurrentes, y permite modificar, ajustar y mejorar todo el software según las distintas necesidades.

También la plataforma de streaming ha sido desarrollada por Mobilers, consiguiendo unas latencias inferiores a los 3 segundos.

Para Miguel Carrallo, CEO de Mobilers, “todo ello nos permite augurar un gran futuro, ya que podemos conseguir que QUIZERS evolucione para lanzar nuevos formatos y programas basados en la misma tecnología, con posibilidades ilimitadas. Cuantos más usuarios tengamos, mayores premios daremos, todos ganamos”.

Toda la información sobre QUIZERS, se puede encontrar en la web https://www.quizers.live/ y en sus perfiles @quizerslive de Facebook, Instagram y Twitter.

