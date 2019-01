avanttic se une a ‘RED Expert Alliance’ (REAL) Comunicae

lunes, 21 de enero de 2019, 09:34 h (CET) avanttic continúa fortaleciendo su compromiso con Oracle uniéndose a ‘RED Expert Alliance’, una red de colaboración entre compañías expertas en Oracle formada por empresas de nueve países diferentes La consultora tecnológica avanttic continúa fortaleciendo su compromiso con Oracle uniéndose a ‘RED Expert Alliance’ (REAL), una red de colaboración entre compañías expertas en Oracle. La red está formada por empresas de nueve países diferentes (Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Méjico, Noruega y Portugal). avanttic es la única compañía española que actualmente forma parte de REAL.

REAL se basa en una cooperación abierta y participativa entre equipos de expertos de todo el mundo para ayudar a los clientes a obtener el máximo retorno de su inversión en la tecnología Oracle. Como expertos, los miembros de REAL trabajan activamente, comparten experiencias y generan conocimiento.

avanttic se une a REAL en el año de su décimo aniversario. Desde su fundación en 2009, avanttic ha sido una consultora especializada y de alta calidad, 100% centrada en tecnología Oracle. Ser 100% Oracle diferencia a avanttic en el sector y, a la vez, garantiza a sus clientes el éxito en la implantación de las soluciones tecnológicas más adecuadas. También asegura el cumplimiento de los estándares de calidad y avala un conocimiento exhaustivo de la última tecnología. Los consultores de la compañía aportan una sólida especialización, amplia experiencia y una metodología encaminada a la innovación y a la transformación de las organizaciones.

avanttic ha obtenido a lo largo de los años 37 especializaciones, algunas de ellas pioneras en España y a nivel mundial. avanttic ha recibido numerosos premios como partner de Oracle. En 2018 la compañía ganó el Oracle Excellence Award 2018 Specialized Partner of the Year: PaaS (Global).

Formar parte de RED Expert Alliance es un paso más en el compromiso deavanttic hacia la especialización y la alineación con Oracle.

Sobre avanttic

avanttic es una consultora especializada en tecnología Oracle (Oracle Platinum Partner). Ayudan a las organizaciones a implementar y gestionar tecnologías avanzadas, transformándolas en entidades más eficientes y competitivas. Realizan proyectos sobre todas las capas de Infraestructura y Plataforma, implementando y gestionando soluciones y servicios de alta calidad y especialización, tanto On-premise como en Cloud.

En 2017 obtuvieronla certificación ISO 9001, que asegura su cumplimiento con los estándares de calidad y refuerza su compromiso para cubrir las expectativas y necesidades de los clientes. En 2018 lograron la certificación ISO/IEC 20000-1:2011, que garantiza el cumplimiento de los procesos necesarios para una provisión eficaz de los servicios gestionados TI.

Con sedes en Barcelona y Madrid, trabajan con pasión en lo que mejor saben hacer: ayudar a las organizaciones a afrontar los nuevos retos con metodologías ágiles y soluciones tecnológicas adecuadas.

Además de su especialización, se diferenciande otras consultoras por la importancia que otorgan al área de Recursos Humanos. En avanttic los consultores son el motor principal para la innovación y el desarrollo.



Sobre Red Expert Alliance

Red Expert Alliance es una red internacional de empresas de consultoría Oracle de primer nivel que trabajan juntas para ofrecer el máximo retorno de la inversión de sus clientes en la tecnología Oracle. Lo hacen colaborando, compartiendo y desafiándose mutuamente para mejorar ellas mismas y a sus clientes. Colaborar con otras compañías es una forma poderosa de superar los desafíos del mundo acelerado de hoy y mejorar la ventaja competitiva. La colaboración proporciona a los participantes beneficios mutuos, como recursos y experiencias compartidos y mayor creatividad. Brinda también a las empresas la oportunidad de mejorar su rendimiento y operaciones, logrando una mayor flexibilidad.

