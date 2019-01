¿Cómo encontrar las mejores videntes de 2019? Internet también cambia el sector del tarot Las tarotistas Carolina, Alejandra, Omitie o Esmeralda Llanos, entre las profesionales más destacadas del sector Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 21 de enero de 2019, 08:57 h (CET) Videntes.top (www.videntes.top) es un equipo de tarotistas que goza de una amplia experiencia en el sector de las artes místicas y la videncia. Su razón de ser es resolver todas las dudas e inquietudes de aquellos creyentes que busquen un atisbo de esperanza para afrontar cualquier tema. Se trata de un portal web que trabaja con las mejores tarotistas que operan con la convicción de ofrecer un servicio bueno y fiable.

Tarot Visa o Paypal: 911 11 81 87 marca 0034 para fuera de España | Línea Directa 806 499 515 | USA, Canadá y Puerto Rico: 1-305-507-8029

Tarotistas operativas en la web de Videntes.top Las tarotistas de Videntes.top tienen mucha experiencia. Carolina y Alejandra son dos videntes que están dispuestas a ofrecer un servicio de calidad a partir de un trato amable y exquisito. Para ellas, ser vidente natural es algo que va mucho más allá de tirar las cartas porque el arte de la adivinación y la predicción es algo intrínseco. Se trata de personas con un grado de espiritualidad muy elevado, es decir, que tiene un gran vínculo con el ser y con las energías.

A través de sus respectivos teléfonos, las personas que quieran conocer su futuro podrán preguntarles cualquier cosa sobre cualquier tema, teniendo la certeza de gozar de seguridad, efectividad y confidencialidad. El teléfono de Carolina es el 806 499 515. Para llamar a la tarotista Alejandra, el número es 911 11 81 87.



Otras grandes videntes Hay otras grandes videntes con plataforma web propia. Omitie se define como “una vidente buena que tiene sensaciones y puede ver el futuro” y explica que “atiende personalmente desde siempre”. Para ponerse en contacto con ella, llamar al 930 505 015 (Visa) o al 806 533 015 (Línea Directa).

Otra opción se encuentra en la tarotista Esmeralda Llanos, disponible las 24 horas del día a través del telefóno 806 533 423 (Línea Directa) o al 91 061 61 59 para llamadas Visa.

Qué es el arte del Tarot: origen y funcionamiento El Tarot es una baraja de cartas cuya simbología que permite adivinar el futuro y el devenir de las personas. Está formado por 78 cartas divididas en Arcanos Mayores y Arcanos Menores. Los primeros son 22 cartas en las que está representado el universo desde su creación y el mundo terrenal hasta el mundo espiritual. Estas cartas están divididas en 3 grupos: las cartas del conocimiento, las de la acción y las de la emoción, ya que cada una representa uno de los 3 planos: material, espiritual y anímico. Por su partes, los Menores son 56 y representan los triunfos o naipes.

El funcionamiento del Tarot tiene en cuenta la simbología de las cartas y su significado particular, pero este siempre va a estar condicionado por el significado de las cartas anexas que hay alrededor. Por lo tanto, la conclusión que se saque de una tirada de cartas siempre va a tener en cuenta la posición de estas y la comunión de sus simbologías. Dicho de otra manera, no existen cartas positivas y negativas, sino que va a depender de donde estén colocadas.

Hay diferentes teorías sobre su origen que apuntan hacia diferentes direcciones. En un principio, su origen como juego de naipes se remonta a la Italia del siglo XIV, que de ahí pasó a Francia para después trasladarse al resto de Europa. Aunque también hay quien dice que está inspirado en juegos existentes con anterioridad: por ejemplo, un juego de cartas de marfil en China o un juego de naipes adivinatorios en la India.

Algunos expertos señalan que fue introducido en Europa por los gitanos provenientes de Asia Central, mientras que otros, como Oswald Wirth, el Tarot es una obra de imaginería nacida en la Edad Media como fusión de varios símbolos y antiguas filosofías como la numerología, la cábala o la astrología. Existen muchas conjeturas, pero una cosa está realmente clara: desde el inicio de la historia, el hombre siempre ha sentido curiosidad e interés por conocer su futuro a través de la adivinación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dueños y mascotas, cada vez más gordos Más de la mitad de los perros y gatos tienen sobrepeso y cómo influyen en esto los hábitos de sus dueños El año 2018 finaliza con la cifra récord de contratos a personas con discapacidad Aunque con una presencia exigua en las empresas ordinarias El 63% de los desempleados con discapacidad cree que no encontrará trabajo en 2019 Estudio ¿Qué 3 deseos le piden al nuevo año las personas con discapacidad? Ideas para regalos de empleados, proveedores y clientes Los artículos que se pueden personalizar son de todo tipo y de muchos modelos y colores La moda de las zapatillas veganas llega con Selbi El objetivo de esta empresa es representar el movimiento del cambio