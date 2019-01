Adiós al Código de barras Nuevas técnicas y cremas para combatir las arrugas en el contorno labial Ana Ruiz de Infante

lunes, 21 de enero de 2019, 08:47 h (CET) Si hay una cosa que más temo con el paso del tiempo son las líneas peribucales, o lo que coloquialmente conocemos como el temido código de barras, creo que no me importa tener algunas arrugas, pero cuando éstas están localizadas en la zona labial entonces la cosa cambia.

Hoy os traigo aquí algunos tratamientos de cabina médico-estéticos y otros para realizar desde casa, nuevas cremas y técnicas que funcionan para prevenir y borrarlas.

Crema contorno de ojos y labios de GUERLAIN

La crema Orchidée Impériale de Guerlain está enriquecida con el nuevo complejo sin precedentes Chrono Response que actúa de forma continuada sobre los signos visibles del envejecimiento. El extracto de jazmín y el ácido hialurónico potencian la hidratación, mientras que la hierba del tigre (centella asiática, una planta muy conocida en China y en la medicina ayurvédica) activa la biosíntesis del colágeno. Resultados extaordinarios probados, tanto en la zona de los ojos como de los labios. Yo acabo de empezar a probarla, por ahora estoy encantada, iré viendo resultados y os iré informando por aquí.

CARMEN NAVARRO (calle Sagasta, 21, José Ortega y Gasset, 23 y El Corte Inglés de Castellana - Madrid) nos recomienda utilizar en la zona, dos veces al día, el mismo producto que utilicemos para el contorno del ojo; Son magníficos los parches de acción hidratante y refrescante cuyo efecto se prolonga durante 8 horas. Es el caso de 3D Hydro Gel Lip Pad de BABOR que contienen ácido hialurónico sobre una matriz de gel y gracias a su forma se amoldan perfectamente a cualquier forma de labios. Gracias al hidrogel, este tratamiento proporciona una experiencia ultrahidratante y refrescante para la piel. El ácido hialurónico y el hexapéptido-8 trabajan juntos para suministrar al contorno de labios una hidratación intensiva. Con solo utilizarlos entre 10 y 15 minutos el área de los labios aparece más jugosa, rellena y suave. Si además dejas enfriar el parche unos minutos antes, el efecto será aun mayor. Precio: alrededor de los 40€, 4 unidades.



Por otro lado existen tratamientos para realizar en cabina muy eficaces para borrar las conocidas como arrugas del fumador y algunas técnicas de masaje, como el Kobido, que además de combatir los signos de la edad, ayudan a voluminizar el labio superior porque con la edad tiende a retraerse y adelgazar. Consiguen mejorar la vascularización en la zona y la calidad de la piel apagada y opaca, suavizando el rictus y el código de barras. Rellenan las arrugas de expresión dando a la zona un aspecto rejuvenecido.

Los resultados son notables desde la primera sesión y se potencian cuando se establece un programa continuado. Se consigue redensificar labios, trabajar las arrugas del contorno, atenuar arrugas y una piel llena de luz y oxigenada. Es un rejuvenecimiento facial absoluto. Precio por sesión de 70 minutos en Carmen Navarro: 150€

Otra técnica que nos aconsejan en este centro es Endermopuncture: Masaje mecánico que estimula los puntos de acupuntura relacionados con los meridianos del estómago y el intestino grueso. Con el cabezal Ergolift de LPG y con maniobras de endermopuncture, se estimulan los puntos de acupuntura relacionados con los meridianos del estómago y el intestino grueso. Además con un aplicador de metal efecto hielo, descongestiona también bolsas y ojeras. Desbloquea los canales energéticos, reequilibra la energía celular, elimina toxinas, mejorar la vascularización en la zona y la calidad de la piel apagada y opaca, suaviza el rictus y el código de barras. Efecto flash inmediato, ideal para un evento. 1 sesión de 70 minutosen Carmen Navarro: 130€/sesión.

En el centro BLAUCELDONA de Barcelona (calle Calle Provença, 163 bis y calle Muntaner, 320) nos recomiendan Edna Pro, la nueva generación de equipos de máxima potencia de Indiba Deep Beauty, que incorporan la patente Cell Boost Technology.

Con Indiba tratamos todo el tejido, y se ejecuta en todo el rostro, pero también puede ser específico para el contorno de labios.

Es un protocolo muy sencillo y dura unos 40 minutos aproximadamente en cabina. Se comienza limpiando y tonificando la zona a tratar antes de valorar si se ejecuta un peeling suave, siempre dependiendo del tipo de piel.

La Radiofrecuencia Indiba se realiza sobre una crema conductora y se trabaja en modo celular para activar la formación de colágeno y elastina, por lo que se logra una importante oxigenación. Se elige el tipo de corriente que se aplica en función del objetivo que se quiere lograr siempre para conseguir una importante regeneración del tejido. Influye mucho la profundidad de la aarruga, la firmeza del tejido, en definitiva, varios factores.

Una vez finalizado el proceso, se retira la crema sobrante y se realiza un masaje remodelador para fortalecer lo que se ha logrado con el tratamiento con la máquina. Precio facial completo: 100 € Precio para sólo código de barras: 60 €

En THE BEAUTY CONCEPT (calle Chile, 10 y José Ortega y Gasset, 49 – Madrid) sugieren la técnica Blanching, cuyo nombre viene de blanqueo, precisamente porque se produce un blanqueo momentáneo en la zona donde se realiza. Consiste en una infiltración superficial de última generación de ácidos hialurónicos de reticulación dinámica dejando microdepósitos justo en la hendidura de la arruga, sin provocar ningún tipo de abultamiento ni inflamación.



Tratamiento totalmente ambulatorio con incorporación inmediata a la actividad laboral-personal. Prácticamente indoloro, ya que el producto incluye lidocaína (anestesía).

Resultados:se eliminan las arrugas finas sin afectar a la expresión y proporcionando además una hidratación importante y visible en la piel.

Especialmente indicado para personas fumadoras, edades más maduras o con propia predisposición individual a tener esta zona más arrugada.

Duración de los resultados: 8-12 meses.

