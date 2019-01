Enofusión, el Congreso Internacional del Vino en Madrid En el Palacio Municipal de Congresos, con catas históricas, armonías gastronómicas y últimas tendencias, los días 28, 29 y 30 de enero Jaime Ruiz de Infante

lunes, 21 de enero de 2019, 08:32 h (CET) Un sugestivo programa. Vidrio y roble:

El envejecimiento de los grandes Oportos En esta cata se podrá apreciar el potencial de envejecimiento de los vinos de Oporto elaborados por Taylor’s Port. El encuentro servirá, además, para la presentación del Congreso Climate Change Leadership. Soluciones para la Industria del Vino, que se celebrará en Oporto del 5 al 7 de marzo, así como el Protocolo de Oporto, por Pancho Campo.

Vinos comentados: Taylor’s Quinta de Vargellas 2008

Taylor’s Vintage 1985

Taylor’s 10 Year Old

Taylor’s 30 Year Old

Taylor’s Single Harvest (Cosecha) 1968 Presentación Colección Tío Pepe Fino Las Palmas La Colección Tío Pepe Finos Palmas 2018, una de las novedades enológicas más esperadas del año, se presenta en Enofusión. Antonio Flores, enólogo y Master Blender de González Byass, explicará estas cuatro maravillas de Jerez que simbolizan la importancia de la labor de selección y clasificación en bodega. Tío Pepe Una Palma

Tío Pepe Dos Palmas

Tío Pepe Tres Palmas

Tío Pepe Cuatro Palmas. Legaris: vuelta al origen A través de 5 vinos de tinto fino, se mostrará la identidad vitivinícola de diferentes pueblos de la Ribera del Duero. Una misma variedad de uva que expresa el paisaje de sus lugares de origen: suelos, entorno, microclima. Vinos: Páramos de Legaris 2015

Alcubilla de Avellaneda 2015

Olmedillo de Roa 2015

Moradillo de Roa 2015

Calmo 2014 Tanja Barattin Responsable de promoción DOC Prosecco Silvio Salmoiraghi y Cheolhyeok Choi Restaurante Acquerello (* Michelin)

Prosecco DOC y la cocina del restaurante Acquerello (Estrella Michelin, Italia) Armonía de proseccos con tapas italianas: 5 vinos y 5 tapas Jorge Luis Mazaira, director técnico de la DO Valdeorras.

Los tintos alternativos de Valdeorras Presentación de los vinos de la de denominación de Valdeorras, con un clima ideal para la godello y sus uvas tintas más desconocidas que generan tintos siempre frescos pero con una corpulencia ideal para Galicia. Vinos: Merenzao: Valteiro 2015, Valdesil S.L.

Brancellao: A Costiña 2015, Alan S.A.T.

Mencía: Lagar do Cigur 2015, Melillas e Fillos

Mencía: Avancia Cuveé 2016, Avanci

Mencia+Souson+Brancellao: Trebón 2015, Adega da Pinguela S.L.

Souson: Viñaredo Souson 2014, Santa Marta

Garnacha Tintorera: A Chaira Do Ramiriño 2016, Sampayolo S.L.

Garnacha Tintorera: Alan Escada 2016, Alan S.A.T. Borja Osborne Osborne, presidente de Compañía de Viñedos Iberian y Álvaro Trigueros Vicente, director técnico

Compañía de Viñedos Iberian. Selección Parcelas Singulares Se catarán 3 vinos de parcela para degustar 3 expresiones varietales de 3 terruños únicos. Vinos: Les Ones 2015 (Finca La Solana de Cal Grau, Samsó, DO Priorat), Bodegas y Viñedos de Cal Grau.

Matteria 2014 (Parcelas de Valdefinjas y El Pego, Tinta de Toro, DO Toro), Viñedos de Yaso.

