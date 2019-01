El horizonte declara… Poema de Aurora Peregrina Varela Rodríguez Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 20 de enero de 2019, 09:17 h (CET) El horizonte declara…



He visto en el horizonte

dibujarse una rosa

sin espinas,

entonces supe que era tú

el hombre de mi vida.



He visto en el horizonte

crecer una margarita,

le pregunté si eras tú

el que esperaba

y ella me ha dicho que sí.



Ya que ahora lo sé todo,

te acepto por compañero,

el horizonte no miente

