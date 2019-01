Épica remontada bética para volver a la buena senda (5-3) El Betis Futsal da buena cuenta del filial de ElPozo tras una apoteósica segunda mitad Victor Diaz

@VictorVictoris3

sábado, 19 de enero de 2019, 21:03 h (CET) Como la noche y el día. Así se ha mostrado esta tarde el Betis Futsal frente a uno de los rivales más fuertes de la Segunda División de la LNFS, El Pozo Ciudad de Murcia, actual campeón y que sigue manteniendo la competitividad pese a la renovación anual de su plantilla.

El equipo de Daniel Ibañes, desarbolado en la primera mitad, pasó como un ciclón en la segunda sobre los jóvenes jugadores murcianos, y retorna a la senda del triunfo tras dos partidos como visitante sin lograr la victoria.

Pero no fue nada fácil porque, como decimos, el primer tiempo fue poco menos que nefasto para el Betis. Tras unos primeros instantes bastante igualados, la presión asfixiante del filial murciano poco a poco se fue imponiendo, hasta el punto de no dejar al Betis circular el balón con comodidad, y de robar más de un balón en posiciones muy peligrosas.

En una de esas acciones Cobarro puso el 0-1 (min 6) con un derechazo raso ante el que nada pudo hacer Cidao, fruto de la superioridad murciana ante un Betis un tanto nervioso y desarbolado.

No obstante el equipo de Daniel Ibañes supo reaccionar fundamentalmente con el ataque de cinco, haciendo héroe a Guillamón, el portero de ElPozo, que evitó el empate bético con varias intervenciones que rozaron lo milagroso. El tiro que no pudo parar fue el de su colega del Betis Cidao quien, desde la derecha, metió el balón en la escuadra contraria para hacer el empate (1-1, min 13).

Pero el Betis se desactivó de nuevo merced al parón provocado por la lesión de Elías, un fuerte golpe en la tibia que no revistió gravedad pero por el que el jugador bético, ex de ElPozo, debió ser atendido.

Acto seguido una desaplicación tremenda en defensa la aprovechó Ismael para, en jugada de estrategia, recibir el balón de un saque de banda y fusilar cómodamente a Cidao (1-2, min 15)

Y de ahí al descanso la superioridad volvió a ser charcutera, que logró a falta de 30 segundos el 1-3 por medio de uno de sus jugadores más destacados, el japonés Shimizu, que marcó a puerta vacía después de que el Betis perdiera el balón en ataque tras una posible falta no pitada sobre Tobe.

Cambio radical Pero en la segunda mitad la tónica fue bien diferente. Daniel Ibañes leyó bien la cartilla a los suyos en el vestuario durante el intermedio, tanto que en los segundos veinte minutos el Betis fue un auténtico ciclón, cumplimentando tal vez la mejor segunda parte de toda la temporada ya que, a diferencia de la primera, el conjunto verdiblanco se dedicó a jugar al fútbol sala en vez de meterse en otro tipo de cuestiones.

Como una bala salieron los béticos ante unos sorprendidos jugadores de ElPozo, y así una bonita combinación entre Burrito y Borja Blanco acabó con un fuerte disparo raso del segundo, que puso el 2-3 (min 23) en el marcador y que encendió a un pabellón Amate hoy con mejor entrada que otros días.

El terremoto bético tuvo continuidad con el gol del empate dos minutos más tarde merced a otro latigazo, éste seco, de Burrito, que sorprendió a un Guillamón que nada pudo hacer (3-3).

Y la remontada, con el beticismo enfervorizado, se culminó justo en el ecuador del segundo tiempo, con una brillante acción de estrategia de tiqui-taca entre Tobe y Rubén Cornejo que culminó Ivi con un zurdazo raso (4-3, min 30).

ElPozo Ciudad de Murcia se veía impotente, pero al menos llegó vivo a los últimos minutos. Su técnico, Josan González, empleó el ataque de cinco, primero con Cámara como portero jugador y luego con Shimizu.

En la primera de las acciones encontraron un hueco que Cidao debió abortar ante Ricardo, pero nada más puesto que el Betis se defendió perfectamente, hasta el punto de perdonar incluso el quinto gol en varios robos de balón.

Fue Víctor López, en el último de esos robos y a cuatro segundos del final, el que puso la sentencia de un partido que debe volver a hacer creer en sus posibilidades al equipo de Daniel Ibañes, y no ya por la victoria en sí ante uno de los “gallitos”, sino sobre todo por la forma en la que ésta se ha producido.

5- REAL BETIS FUTSAL: Cidao; Tobe, Borja Blanco, Burrito, Rubén Cornejo -cinco inicial-, Elías, Eric, Víctor, Ivi y Víctor Arévalo. 3- ELPOZO CIUDAD DE MURCIA: Guillamón, Alberto García, Ricardo, Isma, Cámara -cinco inicial-, Josema, Gambín, Cristian, Cobarro. ÁRBITROS: Reig Miralles y Sanclemente Elvira. Amarilla a los béticos Burrito y Tobe, y al visitante Gambín. GOLES: 0-1: Cobarro (min 6); 1-1: Cidao (min 13); 1-2: Ismael (min 15); 1-3: Shimizu (min 20); 2-3: Borja Blanco (min 23); 3-3: Burrito (min 25); 4-3: Ivi (min 30); 5-3: Víctor López (min 40). INCIDENCIAS: Liga Nacional de Fútbol Sala. Decimoséptima jornada de la temporada 18-19 en Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Barça Lassa y Osasuna Magna vencen a Levante y Cartagena FS Victoria del Naturpellet Segovia, ante el Emotion Zaragoza y el empate (2-2) entre Industrias Santa Coloma y O Parrulo Ferrol Los 'Hispanos', al camino sin red hacia semifinales España pierde ante Croacia y avanza a la 'Maind Round' del Mundial con solo dos puntos Los 'Hispanos' reaccionan a tiempo ante Japón y siguen invictos Los 'Hispanos' reaccionan a tiempo ante Japón y siguen invictos Los 'Hispanos' arrollan a Baréin en su estreno en el Mundial Los de Jordi Ribera se ponen líderes en Múnich Ferran y Solé, máximo anotador con siete goles Nadal, Sandra Sánchez, Rahm y Mata recibirán este jueves los Premios Nacionales del Deporte de 2017 Los Reyes y el ministro de Cultura y Deporte presiden la ceremonia en el Palacio de El Pardo