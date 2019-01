Quince y ‘average’ para el Betis EPlus (84-65) Decimoquinta victoria seguida para un imparable Betis, quien además le gana la diferencia particular a un rival directo como el Levitec Huesca Victor Diaz

@VictorVictoris3

viernes, 18 de enero de 2019, 21:42 h (CET) Un día más queda claro que no hay quien pare en la LEB Oro a este Betis Energía Plus, quien esta noche no solamente ha dado buena cuenta del tercero de la liga, el Levitec Huesca –quince triunfos seguidos para un total de diecisiete-, sino que además ha superado el “average” particular frente a uno de los dos equipos que lograron ganarle en la primera vuelta.

Levitec Huesca ahora queda a cuatro victorias de los béticos, que es realmente como si fuesen cinco, dado que los hombres de Curro Segura han remontado los ocho puntos que el equipo de Guillermo Arenas le sacó en la jornada inaugural de la liga, cuando el Betis Energía Plus aún era un boceto de equipo.

El juego comenzó con las defensas predominando claramente sobre los ataques. Tanto Betis como Huesca defendieron sumamente fuerte a lo largo del primer cuarto, especialmente los verdiblancos, que dejaron en tan sólo seis puntos a un equipo oscense horrible en los tiros de tres, su especialidad.

El 13-6 con el que acabaron los primeros diez minutos fue el marcador más parco en anotación de todos los que se han dado en San Pablo en muchos años, pero en el segundo cuarto ambos equipos se quitaron el moho ofensivamente hablando.

La intensidad defensiva no bajó por parte de ninguno de los dos, en absoluto; pero ahí quedó reflejada, una vez más, la mayor calidad ofensiva del Betis Energía Plus con respecto prácticamente al resto de equipos de la LEB Oro.

Un triple marca de la casa de Johnny Dee y una canasta posterior de Tunde dieron a un Betis tan coral en lo ofensivo como en él es habitual la máxima renta hasta el momento (24-10, min 13), reducida de inmediato por el único triple que anotó en la primera mitad el balcánico Gjuroski, una de las estrellas del Levitec Huesca, que estuvo poco menos que horrible en el tiro durante todo el partido.

El Betis se labraba su ventaja progresivamente, a pico y pala, pero el Huesca no quería irse del partido. Un 2+1 de Haws antes del último minuto les colocó a siete puntos, pero un triple de Obi desde la esquina y un 2+1 posterior de Pablo Almazán dejaron el choque al descanso muy bien encarrilado en clave verdiblanca (41-28).

Sentencia en la segunda mitad Y por si había la más mínima duda el Betis hizo un tercer cuarto como suele hacerlos esta temporada en San Pablo: poco menos que arrollador. Desde el inicio, con dos triples de Dani Rodríguez y la actuación de un desatado Bropleh, que llevaba cero puntos hasta entonces pero que en el tercer parcial se anotó los nueve con los que acabó el partido.

Entre ellos, un triple además de la canasta con la que el Betis llegó a la veintena de renta, un espectacular costa a costa con dribling y mate con el que el americano colocó la sentencia definitiva con el 56-26 (min 26).

Un triple de De Blas en los últimos segundos redujo levemente la desventaja para el Huesca (60-43), pero los oscenses ya no tenían nada que hacer, ni siquiera para salvar el “average”.

El último cuarto lo aprovechó por parte oscense el propio De Blas, para seguir exhibiendo su buen tiro de tres -9 puntos-, así como también Curro Segura para dar minutos a Marcius quien, con un tiro desde seis metros, certificó que, un día más, todos los jugadores béticos consiguieran anotar al menos una canasta.

Así es este equipo: nadie sobresale en exceso pero todos aportan su pequeño/gran granito de arena. Un reparto anotador equitativo muy habitual por otra parte en las filas verdiblancas, sin estar exento de acciones espectaculares. Como por ejemplo el triple lejanísimo con el que Johnny Dee daba de nuevo más de veinte puntos de ventaja a los suyos (74-52).

De esta forma se cerraba una nueva victoria, una nueva paliza en San Pablo de un equipo que sigue con paso más que firme de cara a su retorno a la ACB. El Levitec Huesca, por su parte, queda a expensas de ver qué hace el Chocolates Trapa Palencia para ver si mantiene su ventaja con el cuarto clasificado.

84- BETIS ENERGÍA PLUS: Dani Rodríguez (11), Borg (4), Bropleh (9), Malmanis (5), Stainbrook (8) -cinco inicial-, Obi (10), Dee (8), Costa (4), Almazán (8), Samb (4), Tunde (4) y Marcius (7). 65- LEVITEC HUESCA: García (8), Haws (11), Sans (6), Gjuroski (7), Nurger (12) -cinco inicial-, Johnson (5), Aukstikalnis (4), Hartwich (2), De Blas (9) y Karahodzic (1). ÁRBITROS: Pagan Baro, Carrera Rosdevall e Iglesias Ambrosio. Sin eliminados. PARCIALES: 13-6, 28-22, 19-15 y 24-22. INCIDENCIAS: Decimoctava jornada de la Liga LEB Oro 18-19. Pabellón San Pablo (Sevilla). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Unicaja sella el billete copero y Fuenlabrada adelanta a Estudiantes El cuadro andaluz recuperó el fortín del Martín Carpena Pesic: "El 'playoff' depende de nosotros, hacer más ya no" "Quiero usar esta oportunidad de enlazar victorias para clasificarnos, pero quedan muchos partidos." El Real Madrid exhibe equipo ante Olympiacos (94-78) Los dos primeros cuartos desprendieron sensaciones positivas para el Real Madrid Barça Lassa - Darussafaka Tekfen Istanbul, 97-65 El Barça avanza bravo hacia los 'playoffs' Llull resurge y el Madrid se desquita en Euroliga Los de Pablo Laso superan a Maccabi para afianzar la segunda plaza