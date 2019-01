Nace By Speaking, compañía que propone solucionar los problemas cotidianos por teléfono en inglés Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 15:39 h (CET) Al igual que nadie puede aprender a nadar sin meterse en el agua, no se puede aprender a hablar fluidamente en inglés sin haberlo practicado antes. Para ello, By Speaking propone este novedoso método El sistema se realiza mediante llamadas diarias, donde los estudiantes tienen que solventar las situaciones propuestas por la compañía. Cada día hay una nueva ambientación, desarrolladas con personal angloparlante de países y acentos diferentes. El lunes se puede estar reservando una noche de hotel en Londres, el martes cambiando el contrato de móvil con un operador de Nueva Zelanda y el miércoles llamando al jefe de Los Ángeles (EEUU) explicándole que no se puede ir a trabajar.

Los nativos se adaptan al nivel del alumno en cada llamada, guiando la conversación para que se solvente de la mejor manera posible. De esta forma se proporciona gran confianza al alumno, eliminando los miedos y potenciando la creatividad.

Las horas de las llamadas son previamente reservadas por el estudiante y tienen una duración de 6-7 minutos, pudiendo realizarse en cualquier lugar y hora del día: en casa mientras se prepara el desayuno, en un descanso del trabajo o al salir del gimnasio.

Las habilidades comunicativas en diferentes idiomas son cada vez más demandadas en nuestro entorno, pero el acelerado nivel de vida diario, hace complicado dedicar tiempo a mejorarlas. Según el propio CEO de la compañía, Rafael Ucendo: “Mejorar nuestras habilidades lingüísticas en otros idiomas es tarea obligada, pero la poca disponibilidad de tiempo libre hace complicado el intento. Para poder cumplir este objetivo, y ajustándose a los nuevos tiempos, un sistema eficaz y que pueda realizarse desde cualquier parte, es fundamental para la mejora de estas habilidades".

Este sistema de aprendizaje, a través de la resolución de situaciones simuladas, está orientado a particulares que necesiten mejorar su confianza y fluidez al hablar en inglés. Además, existen servicios especializados tanto para empresas que quieran mejorar las competencias de su personal, como para centros de formación que quieran optimizar la enseñanza que impartan.

Se puede probar gratis en www.byspeaking.com

