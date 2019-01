Llega el diseño web millennial, según Farwebs Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 14:44 h (CET) La evolución de la digitalización y la enorme competencia en todos los sectores precisa en determinados momentos de una rápida capacidad de respuesta. Diseñar y entregar una web en 7 días es la propuesta de Farwebs, una empresa donostiarra de fuertes raíces digitales, que desvela aquí las claves de cómo desean revolucionar el sector del diseño web Crece el número de usuarios que demandan páginas web creadas casi al momento. Las dinámicas de consumo instantáneo actuales también afectan al diseño de páginas web. La generación millennial está acostumbrada a impactos inmediatos y a satisfacer sus deseos de consumo al momento. "Somos la generación de la descarga inmediata, no nos caracterizamos por tener mucha paciencia", dice Olatz Díaz, CEO de Farwebs una empresa de diseño web rápido. "En nuestra empresa hemos aceptado el reto de satisfacer esa demanda en un nicho que consumimos mucho pero que somos enormemente exigentes", añade.

Las empresas del siglo XXI tienen que incorporar el cambio en su naturaleza. Antes una página web era un bien de lujo, ahora llega la democratización del acceso con un abaratamiento acentuado y las pymes y emprendedores se lanzan a su implantación. "Surfear la enorme demanda de diseño web rápido es una apuesta arriesgada, que conlleva la agilización de todos los procesos de trabajo habituales en una agencia", afirma Olatz. "Nacemos de una necesidad de rapidez, conscientes de que mañana será todavía más aguda".

Farwebs la empresa de Donostia del diseño web en 7 días

"A la sombra del modelo de consumo millennial, han surgido un montón de plataformas, como Ionos o Wix, que satisfacen ese deseo inmediato con la fórmula del hazlo tú mismo", explica Xabier Iglesias cocreador de Farwebs, Diseño Web San Sebastián. "Este método parece posibilitar tener todo ahora; sin embargo, implica una inversión de tiempo que muchos emprendedores no pueden permitirse. Ante eso aumenta el número de usuarios que demandan profesionales que lo hagan bien y rápido". El carácter innovador de esta empresa surgida en Donostia reside en ofrecer un diseño profesional en un tiempo sorprendente y a un precio competitivo: "Hemos llevado a cabo una revolución en los procesos de una agencia de diseño web para acortar los plazos y conseguir que eso se refleje en el precio", indica Xabier.

"Un aspecto que me gusta resaltar de todo el proceso es que al contrario que en otras revoluciones, ésta pone en el centro el factor humano. Ya que es él el que adapta cada web a los gustos del usuario". El modelo de negocio de Farwebs resalta la importancia del profesional y de su saber hacer: "El hazlo tú mismo esconde un sinfín de frustraciones que sólo puede ahorrarte un profesional o meses de estudio".

"Son nuestros desarrolladores los que garantizan unos criterios de calidad y seguridad exhaustivos", apunta Olatz Díaz. "La web es la misma que en una agencia suelen desarrollar en un plazo más dilatado en el tiempo y a un precio mayor".

