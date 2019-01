Gisela Intimates ofrece consejos para lucir el escote deseado sin renunciar al sujetador Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 14:17 h (CET) El sujetador no es un elemento que penalice los escotes dada la amplia variedad de ejemplares adaptados a cada tipo de vestimenta. Gisela Intimates recoge algunos ejemplos para lucir escote sin renunciar al confort de un sujetador de calidad Una de las grandes preocupaciones entre las mujeres en cuestiones relacionadas con la moda femenina es el uso del sujetador en caso de querer lucir un escote determinado; y es que, a la hora de comprar lencería, muchas mujeres olvidan que hay sujetadores que combinan a la perfección con cualquier escote.

Por tanto, dependiendo del look que se quiera presentar, existen diferentes modelos de sujetadores apropiados:

Espalda: en los momentos en que se opte por vestidos que dejen al descubierto el dorso, lo ideal es optar por sujetadores adhesivos con foam, de tela o de silicona, que resulta invisible tanto para tirantes como para espalda, mediante una sujeción invisible con cierre ajustable de cordón.

Tirantes: se trata de uno de los mayores quebraderos de cabeza de las mujeres y para solucionarlo se puede optar por modelos sin ellos, cuya sujeción se realiza a través de la espalda. Es la mejor solución para llevar vestidos en los que se llevan los hombros al descubierto.

Bralettes: una opción cada vez más de moda es ponerse un bralette como prenda principal de la vestimenta, que puede complementarse con una chaqueta para cubrirlo. Existe una amplia variedad de modelos de este tipo que sirve de solución para los momentos en que se decida por vestir de una forma algo más casual.

Clásico: en caso de decidir llevar una vestimenta sin un escote especial, la mejor solución siempre será decantarse por un sujetador clásico, el cual aporta un mayor confort a quien lo lleva puesto.

Aparte de estos tipos de sujetadores mencionados, existe una amplia gama de ejemplares adaptados a las necesidades de cada mujer, que se pueden elegir para combinarlos con cada vestimenta.

Gisela Intimates es una firma de referencia de lencería online, con un extenso catálogo de ejemplares de cada tipo y modelo para satisfacer las necesidades de cada usuario.

