Clínica Lucq lo tiene claro: el invierno es el mejor momento para el tratamiento de varices Comunicae

viernes, 18 de enero de 2019, 12:16 h (CET) La clínica de angiología y cirugía vascular de Sevilla, Lucq, expone los motivos por los que el invierno es la mejor época para tratar las varices Cuando se habla de varices, no solo se hace referencia a una preocupación estética, sino también médica. 'Grosso modo', se definen como las dilataciones permanentes de las venas superficiales –en infinidad de tamaños y formas- que acarrean diversos problemas como pesadez o calambres en las piernas.

Las varices aparecen cuando las válvulas que existen dentro de las venas de las piernas, encargadas de que la sangre circule correctamente hacia el corazón, son débiles o están dañadas, lo que causa que la sangre se acumule en estas venas. En los meses de verano las altas temperaturas propician este proceso, haciendo que las venas se dilaten.

Sin embargo, estas molestias disminuyen cuando llega el frío, cuando las personas que las sufren ya no se ven afectadas por el efecto vasodilatador del calor. Además, la ropa suele mantener las piernas cubiertas, pasando las varices a segundo plano.

“En Clínica Lucq consideramos que esto es un grave error. La mejoría de los síntomas es solo temporal, y el problema volverá en cuando comience el calor, por lo que no servirá de nada que acudas a nuestra clínica en mayo”, explican. Los motivos son sencillos de entender:

Los tratamientos llevan un tiempo y necesitan de varias sesiones, por lo que ahora es el momento perfecto si se quieren observar los resultados en verano.

Durante el tratamiento de varices, a veces es aconsejable usar algún tipo de media de compresión. “En invierno será mucho más llevadero que en verano”.

Los pequeños hematomas que pueden aparecer tras una intervención de este tipo, empeoran notablemente con el sol. Por este motivo, se recomienda no ir a la playa ni usar prendas muy cortas durante unas semanas.

Este invierno, el tratamiento de varices está en Lucq

“En clínica Lucq somos el primer grupo de Sevilla que ofrece un tratamiento integral de la patología venosa de las extremidades”. Tienen todas las técnicas disponibles en el mercado, autorizadas y certificadas por la comunidad científica y por el Ministerio de Sanidad.

Tras realizar un diagnóstico con una ecografía-doppler, se valorará la permeabilidad de los ejes y se decidirá cuál es la técnica que más se adapta a cada necesidad.

Lucq sugiere contactar con ellos en el 954 22 35 36 o escribiendo a info@clinicalucq.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.