Expomaquinaria remodela su tienda on-line, los estilos de Mobiliario como protagonistas

viernes, 18 de enero de 2019, 11:25 h (CET) Expomaquinaria ha remodelado el apartado de Mobiliario de Hostelería para ofrecer a sus clientes una mejor experiencia online. Además de la búsqueda tradicional se ha añadido un nuevo apartado de mobiliario por estilos, en el cobran protagonismo los muebles Nórdicos, Vintage, Industrial, clásico, Rustico, Francés, etc Expomaquinaria ha remodelado el apartado de Mobiliario de Hostelería para ofrecer a sus clientes una mejor experiencia On-Line. A la búsqueda tradicional se han añadido nuevas funcionalidades y ordenación por categoría de estilos de mobiliario, los principales estilos que integran este importante cambio son:

Muebles Nórdicos: los muebles estilo nórdico se distinguen por formas sencillas y lineas rectas y los muebles destacan por ajustarse a cualquier tipo de estilo, los muebles de estilo nórdico no son solo sillas y mesas decorativas; son muebles resistentes y preparados para la hostelería y el uso continuado. Este estilo aporta a sus sillas y sillones comodidad por encima de su diseño.

Muebles Vintage: los muebles estilo vintage son diseños que reciclan la belleza de los modelos antiguos, donde se aprecia lo añejo, lo duradero y la belleza en el envejecido, características ideales para el mobiliario vintage para hostelería. Además este tipo de sillas y mesas vintage están especialmente diseñadas para resistir al uso.

Muebles Clásicos: Como no, siempre hay que dejar un lugar al mueble clásico de hostelería, diseños atemporales de toda la vida que recuerdan el sabor añejo de la hostelería. Modelos de sillas y mesas en diferentes materiales pero basados fundamentalmente en el hierro y la madera.

Muebles Rústicos: El estilo de mueble rústico para hostelería llena de calidez los locales en los que optan por este tipo de mobiliario, se caracteriza por el énfasis a la naturaleza representado por maderas naturales y materiales tradicionales como forjas; consiguiendo que a los clientes les seduzca y llene la tranquilidad y el descanso en un entorno natural.

Muebles estilo Industrial: Complementar un bar o cafetería con muebles estilo industrial vintage aporta un toque diferente; este estilo consiste en un estilo vintage con materiales industriales como metales y madera, con acabados imitando el envejecido o el metal sin pintar, también con imitaciones de lamparas y muebles basados en los usados en los años 50 en fábricas y recintos industriales.

Muebles Franceses: Este estilo de muebles franceses destaca por sus muebles de decoración elegantes y es muy buscado y apreciado por amantes de la decoración y el mueble clásico. Un restaurante siguiendo el estilo francés asegura transmitir calidez, lujo e importancia si se decora con buen gusto.

Muebles Étnicos: El estilo de muebles étnicos para clientes que quieran un local muy original y exótico, este estilo de mobiliario recuerda a países de una cultura muy diferente como es la africana. Estos muebles llaman la atención por su mezcla de culturas e influencias dando como resultado un ambiente estupendo para aquellos clientes que les guste viajar y lo bohemio.

Muebles Minimalistas: El minimalismo ha ido perdiendo fuerza en los últimos años, pero es cierto que sigue gustando el uso de pocos elementos muy bien posicionado y los colores blancos y negros dan un toque de originalidad y de actualidad.

Resumiendo la nueva sección de mobiliario de hostelería por estilos facilita la búsqueda del mobiliario por estilos y tendencias centrando más las búsquedas y facilitando la combinación de los diferentes elementos sillas, mesas y muebles auxiliares que necesitan los emprendedores que estén pensando en montar un negocio de hostelería.

