Renuvion Powered by J-Plasma, la solución radical a la flacidez de la piel

viernes, 18 de enero de 2019, 07:32 h (CET) La clínica de medicina estética AA Clinic con el Dr. Alejandro Acuña a la cabeza incorpora a su ya amplio catálogo de tratamientos y aparatología el dispositivo Renuvion Powered by J-Plasma El reconocido Médico Estético Dr. Alejandro Acuña, especialista y pionero en liposucció con la técnica Vaser , incorpora a su Clínica de Medicina Estética, AA Clinic, uno de los tratamientos más rompedores e innovadores del momento, Renuvion Powered by J-Plasma.

El Dr. Alejandro Acuña es el primero y único médico estético de España que tiene el certificado para manejar Renuvion J-Plasma y la aparatolgía necesaria para llevarlo a cabo.

Se trata de un dispositivo de energía avanzada que combina las propiedades únicas del Plasma de Helio frío con energía de radiofrecuencia, todo ello para tensar y rejuvenecer la piel de manera instantánea, en cualquier parte del cuerpo o de la cara, esculpiendo y tensando la piel, obteniendo resultados muy naturales.

J- Plasma esta indicada para hombres y mujeres entre 20 y 80 años, que tengan una flacidez mediana o moderada, y para pacientes que hayan experimentado cambios de peso y que estén buscando conseguir una piel con mayor firmeza.

J- Plasma es la solución para personas que se han sometido a un moldeamiento corporal no invasivo y no lograron los resultados esperados. También es el complemento perfecto para quienes se han realizado una lipoláser y quieren perfeccionar los resultados, para obtener una piel mucho más tersa y firme.

Con la tecnología J- Plasma obtendrás resultados asombrosos de manera inmediata, sin cicatrices, sin cirugía, indoloro y sin baja laboral.

Se está ante uno de los mayores avances en los procedimientos cosméticos de los últimos 20 años. Utilizando la tecnología de plasma de helio patentada de Apyx ™ Médica (anteriormente Bovie ® Médica), un líder reconocido en soluciones basadas en la energía, Renuvion ofrece resultados probados, mejora significativamente la eficiencia operacional y ofrece una versatilidad sin igual.

El Renuvión Powered by J-Plasma, es un dispositivo seguro y preciso, que da un excelente resultado de forma natural, está disponible para que cualquier persona quiera relizarlo en la clínica de medicina estética AA Clinic ubicada en la ciudad de Ourense y bajo la supervisión del Dr. Alejandro Acuña.

Éste será un gran cambio.

