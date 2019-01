¿Por qué los automóviles son importantes y qué hacer para invertir en uno? Proporcionan libertad e independencia Redacción Siglo XXI

viernes, 18 de enero de 2019, 08:24 h (CET) En este mundo, administrar la vida personal y profesional puede ser realmente complejo. Si no se tiene un medio propio de transporte personal, la vida puede volverse aún más agitada. Para hacerla más fácil, siempre debe encontrarse un medio de transporte fiable.

No se necesita depender del transporte público para los viajes diarios, y es posible disfrutar de la libertad y la independencia con un automóvil. Este artículo trata de explicar por qué los automóviles son importantes y el motivo por el que debe invertirse en uno de manera inteligente. Qué buscar cuando se comparan automóviles Hay muchos factores involucrados en la elección de un automóvil. Muchos compradores toman su decisión basándose únicamente en la emoción. Es decir, cómo se sienten con respecto al coche.

Esto puede ser un error que sale caro. Es prudente tener en cuenta ciertos aspectos que puedan inducir elegir el automóvil más apropiado. Veamos: Coste de depreciación : este es el mayor gasto. Ciertas marcas parecen depreciarse menos. En algunos casos la diferencia en coste puede ser asombrosa. Por ejemplo, el Honda Accord generalmente retendrá alrededor de 55% de su valor después de 3 años. Un Chevrolet Impala con un equipamiento y un precio similar conservará sólo alrededor de 40% de su valor.

Garantías : la mayoría de los coches nuevos vienen con una garantía de más de 24 meses. Estas garantías cubren todo lo que vaya mal con el vehículo durante este período, excluyendo los elementos de desgaste normal, como las pastillas de freno, la batería y los neumáticos. Mantenimiento: para comparar estos costes es necesario llamar a los distribuidores locales y hablar con el departamento de servicio. Es preciso indagar sobre cuánto cuesta mantener el vehículo, ya que el personal conoce lo recomendado por la fábrica. Es conveniente investigar también sobre los intervalos de kilometraje recomendados para el servicio regular dentro de los primeros 3 años. Hay que tener en cuenta que algunos fabricantes ofrecen mantenimiento gratuito durante los primeros 2 o 3 años de propiedad. Estos ahorros realmente pueden sumarse.

: la mayoría de los coches nuevos vienen con una garantía de más de 24 meses. Estas garantías cubren todo lo que vaya mal con el vehículo durante este período, excluyendo los elementos de desgaste normal, como las pastillas de freno, la batería y los neumáticos. Mantenimiento: para comparar estos costes es necesario llamar a los distribuidores locales y hablar con el departamento de servicio. Es preciso indagar sobre cuánto cuesta mantener el vehículo, ya que el personal conoce lo recomendado por la fábrica. Es conveniente investigar también sobre los intervalos de kilometraje recomendados para el servicio regular dentro de los primeros 3 años. Hay que tener en cuenta que algunos fabricantes ofrecen mantenimiento gratuito durante los primeros 2 o 3 años de propiedad. Estos ahorros realmente pueden sumarse.

Lo importante es investigar y no comprar el coche que emociona a primera vista. Probablemente se encuentra un vehículo que sea el que más guste, pero con las condiciones necesarias para que su vida útil se extienda lo más posible, ofreciendo las ventajas que de un buen coche se esperan. ¿Decantarse por un vehículo nuevo o usado? España es el octavo productor mundial de vehículos de motor y el segundo más grande de Europa, aunque el 80% de los automóviles se exportan. Comprar un coche nuevo en un concesionario de buena reputación es probablemente la opción menos arriesgada para un extranjero en España, por ejemplo.

Es aconsejable investigar el automóvil km 0. Estos son vehículos que han sido registrados por la sala de exhibición de autos pero que se usan solo para pruebas. Son prácticamente nuevos pero técnicamente de segunda mano y mucho más baratos que un automóvil oficialmente nuevo.

Si la decisión es decantarse por un automóvil de segunda mano, se pueden ahorrarse 1.000 € o más comprando a través de un vendedor privado. Sin embargo, no se obtendrá una garantía adecuada y se tendrá menos posibilidad de devolución si algo sale mal. Por esa razón, es prudente ser consciente de este requisito.

Por otra parte, los vendedores privados están obligados a proporcionar una garantía de seis meses que cubre todos los problemas que se hayan producido a la hora de la venta. Pero cuando se trata de eso, es difícil de probar. La tecnología: un aliado en el cual confiar Hoy en día, con la mayoría de los procesos en todos los sectores automatizados, puede contarse con herramientas online para realizar comparaciones entre los vehículos que más atraen. Por ello, es recomendable tratar de localizar alguna, porque aunque lo expuesto en este artículo es una guía, un comparador de coches va más allá.

