Mantenerse en sus trece Es triste contemplar la terquedad y cabezonería de los políticos y su incapacidad de dialogar ni de buscar puntos de encuentro Francisco Rodríguez

viernes, 18 de enero de 2019, 08:04 h (CET) Al observar la terquedad, cabezonería y tozudez de tantos políticos, gobernantes y comentaristas, tanto dentro como fuera de España, he recordado al que terminó como antipapa Benedicto XIII en Peñiscola en el año 1423, que ha dado lugar a la expresión “mantenerse en su trece”.

En el periodo eclesialmente convulso del Gran Cisma de Occidente, nuestro famoso aragonés Pedro de Luna, mantuvo contra viento y marea que el papa era él y aburrió con su terquedad a San Vicente Ferrer, al rey, Fernando I de Aragón y al emperador Segismundo, que no fueron capaces de hacerle cambiar de opinión y lo dejaron por imposible.

Políticos tercos y cabezones los tenemos por docenas en España, desde Pedro Sánchez que se mantiene en sus trecede no abandonar el palacio de la Moncloa y desenterrar a Franco a la ex presidenta de Andalucía Susana Díaz que ha costado trabajo desalojarla de su cargo.

También tenemos otros ejemplos de tozudez y terquedad en loa separatistas catalanes con Puigdemont, su sucesor Torrá, Junqueras y la amplia nómina de sus seguidores. Claro que la postura de los separatistas les está resultando rentable pues el tal Pedro Sánchez está dispuesto a entregarles lo que pidan, aun a costa de perjudicar al resto de las comunidades autónomas.

Fuera de España tenemos a Maduro que se mantiene en sus trece de seguir como presidente de Venezuela, siguiendo el ejemplo de su admirado Fidel Castro, Evo Morales o Daniel Ortega. En Estados Unidos también tiene al frente a otro cabezota, empeñado en levantar un muro con Méjico, pase lo que pase.

En el llamado Reino Unido, que no parece estar tan unido, la señora May también parece de ideas fijas frente a otras ideas fijas que tienen sus contrarios y que con su salida de la Unión Europea ya aburren hasta a las ovejas pero sin solucionar el problema.

No hace falta seguir pues en todos los países podemos encontrar políticos cabezotas, empeñados en imponer sus ideas pero impermeables a las ideas de los demás. Entender la democracia como diálogo y colaboración son pocos los que la practican.

Pero los políticos no serían nada sin los voceros que desde todos los medios de comunicación los apoyan o los combaten sin tregua, pero curiosamente están más escorados a la izquierda que a la derecha, tan es así, que han encontrado el arma de destrucción masiva para tratar de eliminar a los nuevos que aparecen en la escena política: “no son la derecha sino la extrema derecha” y curiosamente no existe, para ellos, la extrema izquierda.

Si quieren contemplar ejemplos de terquedad y tozudez política no tienen más que ponerse a ver los programas que nos ofrecen los medios que son cualquier cosa menos diálogo y búsqueda de la unión y el compromiso. Ya leí en alguna ocasión que los variados parlamentos que dicen gobernarnos se dedican más a la “demogresca” que a la democracia.

Hay quien dice que los políticos son fiel reflejo de los ciudadanos. Tengo mis dudas. Por lo pronto trataré de evitar mi propia terquedad y mantenerme abierto al diálogo, sin exclusiones ni cordones sanitarios.

