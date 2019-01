FAROÂ® realiza su primera jornada tÃ©cnica ''Aplicaciones Laser Scanning para BIM, Arquitectura y ConstrucciÃ³n'' en Sevilla

FARO® realiza su primera jornada técnica ''Aplicaciones Laser Scanning para BIM, Arquitectura y Construcción'' en Sevilla Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 16:39 h (CET) Bajo el título ''Aplicaciones Laser Scanning para BIM, Arquitectura y Construcción'', FARO SPAIN realizó recientemente en el Hotel Meliá Lebreros de Sevilla su primer evento dirigido especialmente al Sector BIM/CIM, dentro de su ciclo de jornadas técnicas previstas con el mismo nombre para este año El objetivo de estos eventos es mostrar a los asistentes algunas de las aplicaciones que hoy en día ofrece la tecnología de Láser Escáner de cara a dicho sector, así como presentar las últimas innovaciones en este sentido compañía.

La digitalización presenta grandes retos y beneficios a muchos de los actuales clientes de FARO®, sobre todo a los de la Industria de la Construcción, por ello la compañía ha previsto la divulgación como empresa puntera que es, no sólo de la tecnología más efectiva para dicho sector, sino también los casos de éxito más efectivos aplicados por sus clientes y que son actualmente referencias modélicas en su género. El objetivo es que un mayor número de empresas puedan gestionar sus proyectos de construcción e infraestructura y sus datos de una forma cada vez más eficaz, fiable y económica.

Así, en dichas jornadas, se analizarán las últimas novedades y beneficios en la toma de datos y documentación de entornos constructivos e industriales con FARO® Laser Scanner FocusS, así como las ventajas del software Scene (on-site registration). La compañía ha querido también incluir su solución de modelado asistido para plantas industriales, arquitectura y construcción (plugin As-Built) como software más puntero para crear BIM perfectos a partir de los datos capturados de la realidad. Esta nueva línea de software de FARO®, incluye productos con las funciones más completas, los flujos de trabajo más efectivos, la tecnología más innovadora y la mejor rentabilidad de su clase.

La recopilación rápida y de alta calidad de datos ''in situ'' es una parte integral de los diversos flujos de trabajo de la ''construcción trazable'', que la empresa desea ofrecer a las empresas de este mercado en los sectores de la Arquitectura, la Ingeniería y la Construcción. Así ayuda a los usuarios, no solo a capturar, sino también a proyectar, evaluar y compartir datos reales a través de las mejores soluciones.

A nivel de casos de éxito, en esta primera jornada realizada en Sevilla, se expusieron los realizados por las empresas GEOAVANCE, que presentó un ejemplo práctico de aplicación de la tecnología de escaneo láser en el templo de Diana, en Mérida. Por otro lado, GISA, cliente también de compañía, aportó ejemplos de aplicaciones de la tecnología de escaneado láser en proyectos de modelado y detección de colisiones.

La jornada finalizó con una muestra y prueba directa de equipos. ''De esta forma, FARO pone tales soluciones al alcance de la mano de toda empresa del sector interesada y, además de innovarlas continuamente, tal como demuestran los últimos desarrollos lanzados al mercado, las divulga en el mercado creando escuela'', afirma Diego Mosquera, Account Manager Construcción BIM de FARO SPAIN.

La compañía ha previsto realizar diferentes jornadas en diversas regiones de España y Portugal. Para más información por favor contactar: spain.emea@faro.com

Acerca de FARO

FARO es la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición 3D. La compañía desarrolla y comercializa software de generación de imágenes y equipos de medición asistida por ordenador al servicio de los siguientes mercados:

Manufactura 3D (se podría continuar utilizando el término Metrología Industrial, primero porque ''manufactura'' se entiende como el proceso de fabricación y, segundo, porque aquí en España se conoce a FARO como líder en Metrología Industrial dentro de los términos expuestos a continuación): medición y obtención de imágenes 3D de alta precisión y comparación de piezas y estructuras complejas dentro de los procesos de producción y control de calidad.

Construcción BIM: captura 3D de proyectos de construcción e instalaciones en condiciones originales para documentar estructuras complejas y realizar controles de calidad, planificación y conservación.

Seguridad pública e investigación forense: captura y análisis de datos reales del incidente in situ para investigar accidentes, crímenes e incendios, planificar la seguridad, y proporcionar entrenamiento en realidad virtual para personal de seguridad pública.

Diseño de productos: captura de datos 3D detallados y precisos de productos existentes, permitiendo análisis y rediseño CAD, diseño de productos post-venta y replicación de piezas antiguas.

Visión artificial 3D: visión 3D, para control y medición de la planta de producción a través de sensores 3D y soluciones personalizadas (piso es una expresión que no se utiliza en Espña). La empresa FARO tiene su sede global en Lake Mary, Florida. También cuenta con un centro tecnológico y una planta de fabricación que consta de aproximadamente 8.400 metros cuadrados en Exton, Pennsylvania, dedicada a investigación y desarrollo, fabricación y servicio de operaciones del FARO Laser Tracker y líneas de productos del FARO Cobalt Array Imager. Su oficina principal europea se encuentra en Stuttgart (Alemania) y su sede regional para Asia/Pacífico en Singapur. FARO dispone de sucursales en EEUU, Canadá, México, Brasil, Alemania; Reino Unido, Francia, España, Italia, Polonia; Turquía, Países Bajos, Suiza, India; China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Japón y Australia.

Más información en: http://www.faro.com/es-es

