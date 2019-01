Lo que se lleva estas Rebajas con NAC Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 10:23 h (CET) Las tendencias, no entienden de precio y, por ello, estos son los must de esta temporada de 'sales' de las tiendas multimarca NAC Llega una de las temporadas preferidas para todos los shopaholics, las rebajas. Pero en NAC , una de las mejores tiendas multimarca de España, son consientes de que esta temporada es algo más especial que un simple descuento y es que el fin del invierno es una fecha donde salen a relucir piezas que han estado ocultas toda la temporada y crean verdadera tendencia. Es una oportunidad única para aumentar las piezas dentro del armario y a un precio mucho más bajo.

Abrigos, vestidos, calzado y accesorios. Prendas que son objeto de deseo para muchas clientas que adquieren prendas online y que ahora pueden disponer de ellas a un precio más económico.

Abrigos: Las Rebajas suelen coincidir con los días más fríos del invierno y es por ello por lo que los abrigos son piezas fundamentales para la moda de temporada. ¿Qué se lleva? Las piezas oversize, con textura y en tonos tierra.

Vestidos: El animal print viene con fuerza y los sales son un 'abreboca' de todo lo que se encontrará en vestidos este SS19, además de faldas amplias y plisadas con tonos selváticos y tropicales.

Calzado: Zapatos bordados en ante, mocasines y sneakers son la moda esta temporada de rebajas. Todos con un aire informal y cómodos que le darán al look ese toque chic y desenfadado que viene con fuerza.

Es buen momento de aprovechar las rebajas de NAC y adquirir algunas de las piezas más exclusivas a un precio más económico de lo habitual. NAC es una tienda multimarca con más de 6 puntos de venta y que apuesta por una moda original, exclusiva y para la mujer de hoy. A través de su eShop se pueden encontrar varios productos en rebajas. Ropa en rebajas.

