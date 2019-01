Cómo acertar con el regalo, sea quien sea tu "valentina" Guía para regalar el 14 de febrero Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de enero de 2019, 13:10 h (CET) Se acerca el 14 de febrero y con él la oportunidad perfecta de hacerle saber a esa mujer especial lo mucho que significa para ti, aunque a veces es difícil acertar con el detalle perfecto. Si este San Valentín quieres sorprender a tu cita, amiga (o a quien tú quieras) sigue los consejos de María Uranga, Head of Personal Shoppers en Lookiero, para conseguir el regalo ideal.

Investiga a fondo Aunque creas que conoces muy bien a tu San Valentín, para acertar con un regalo hace falta prestar más atención que nunca a los detalles. Hay que hacer un auténtico trabajo de campo y, como comenta María Uranga: “sal con ella y fíjate qué prendas mira en las tiendas y cuáles le gustaría comprarse. Revisa también qué planes le gusta hacer y qué estilos le gustaría probar”. Sabiendo todo lo que puede querer, habrá mucha más garantía de éxito a la hora de hacerle el regalo perfecto.

¡Siempre intenta sorprender! Tener en cuenta el factor sorpresa en el regalo de San Valentín resulta imprescindible para dar un obsequio de diez. ¿Cómo conseguirlo? Por ejemplo, puedes anticiparte y dar tu regalo el día anterior o hacérselo llegar a un lugar inesperado.

“Cuando se trata de sorprender, saber jugar con la anticipación y superar las expectativas es clave. Este esfuerzo extra puede marcar la diferencia gracias al poder emocional de la sorpresa”, comenta Uranga. “Lo vemos constantemente en las respuestas de nuestras clientas cuando reciben su Lookiero, es un momento muy especial que se convierte para ellas en un momento comparable con el Día de Reyes”.

Tanto en San Valentín, en un cumpleaños, en el Día de la Madre, para acertar con el regalo ¡hazlo lo más inesperado posible!

Un regalo que enamore a primera vista Una gran parte de acertar con el regalo es hacer del momento de la entrega algo especial. Por eso, es importante valorar el entorno en el momento de entregar y acompañar el gesto con algunas palabras.

Es requisito imprescindible tener en cuenta la personalidad de quién recibirá el regalo, ya que así sabrás exactamente cómo hacerle sentir especial. “Por ejemplo, si tu San Valentín es una chica con sentido del humor, puede que aprecie una pequeña broma. Por el contrario, si es romántica y para ella este día significa mucho, valorará más un ambiente íntimo y detalles que le hagan sentir especial”.

Tú regalas la experiencia y ella decide el obsequio final Hay mujeres muy prácticas para quienes el regalo perfecto es aquel al que le puedan dar más uso en su día a día. ¿Cómo conseguir un punto intermedio entre originalidad y utilidad? La clave es dar con un regalo que se pueda personalizar al máximo.

