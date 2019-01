MobileIron reconocido por Google como socio en el Android Enterprise Recommended Program for EMM Providers Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 09:04 h (CET) MobileIron forma parte del nuevo Programa liderado por Google, que tiene como principal objetivo la transformación empresarial a través de la utilización de sistemas de Android MobileIron (NASDAQ:MOBL), la base segura para el trabajo moderno, ha anunciado hoy que ha sido reconocida por Google como socio del Android Enterprise Recommended Program for Enterprise Mobility Management (EMM) providers.

Este programa valida únicamente a los proveedores EMM que cumplen con un elevado conjunto de requisitos establecidos por Google, y que ofrecen funciones avanzadas de Android Enterprise avaladas por equipos altamente cualificados y especializados en seguridad y gestión moderna de Android.

"La transformación de la empresa será fundamental en la segunda década de la informática Android. Ofertas como Android Enterprise Recommended, OEM Config y Google Play Protect crean la tormenta perfecta para ofrecer soporte a más de 300 millones de dispositivos Android que, cada vez más, se están abriendo camino en la empresa" explica Simon Biddiscombe, CEO de MobileIron.

Según Biddiscombe, "MobileIron se enorgullece de ser socio del proyecto liderado por Google. Estamos seguros de que nuestra experiencia en seguridad de dispositivos y endpoints, junto con nuestra amplia cartera de clientes, seguridad probada, soporte superior y colaboración en el Android Enterprise Recommended Program for EMMs, ofrecen beneficios inigualables a cualquier empresa que desee implementar con éxito Android Enterprise".

La plataforma unificada de seguridad para puntos finales de MobileIron cumple con los requisitos recomendados por Android Enterprise para admitir capacidades ampliadas para los conjuntos de soluciones de Android Enterprise. Es, además, una de las pocas soluciones EMM que admite la gama de casos de BYOD, uso general y uso de dispositivos dedicados.

En el pasado, los clientes se han cuestionado la viabilidad de Android como su plataforma de negocio móvil. El número de variantes de dispositivos en el mercado hacía imposible la estandarización y la seguridad resultaba cuestionable. Sin embargo, el gran volumen de formato de dispositivos disponibles en todo el mundo ha hecho de Android una opción convincente como dispositivo comercial.

Ahora, con los programas estandarizados de gestión y dispositivos empresariales, las empresas tienen la confianza de seleccionar el mejor dispositivo y programa de gestión para sus necesidades.

Según CaixaBank, "la movilidad empresarial es clave para nuestra estrategia centrada en las personas, ya que permite a nuestros empleados ofrecer a nuestros clientes el mejor asesoramiento financiero en cualquier momento y lugar. Este compromiso significa una fuerte asociación con los líderes de la movilidad empresarial. Desde el primer día, MobileIron ha sido un socio de confianza y celebramos que Google reconozca a MobileIron como socio en su programa Android Enterprise Recommended Program for EMMs. Trabajar juntos nos permite ir más allá en la provisión de las mejores soluciones móviles que generan mayor valor para nuestros clientes".

Los clientes de MobileIron, en una amplia gama de industrias, se beneficiarán inmediatamente de los potentes conjuntos de funciones y capacidades que hacen posible la asociación de MobileIron con el Android Enterprise Recommended Program for EMMs.

Acerca de Android Enterprise Recommended Program for EMMs

Android Enterprise Recommended, Programa dirigido por Google, valida las ofertas de productos de Enterprise Mobility Management (EMM) creadas con funciones avanzadas de Android Enterprise por socios que pueden ofrecer orientación y asistencia empresarial fiables. Para obtener más información, visitar: www.mobileiron.com/android

Acerca de MobileIron

MobileIron proporciona la base segura para el trabajo moderno. Para obtener más información, visite www.mobileiron.com / www.mobileiron.es

