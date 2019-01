Ocean Clinic es pionera en cirugía de reasignación de sexo en nuestro país Comunicae

jueves, 17 de enero de 2019, 07:54 h (CET) El doctor italo suizo Dr. Richard M. Fakin es cirujano plástico abre Ocean Clinic en Madrid. En Ocean Clinic se realizan operaciones de reasignación de sexo según la técnica tailandesa del Dr. Preecha, pionero en la especialidad, con muy buenos resultados El doctor italo suizo Dr. Richard M. Fakin es cirujano plástico, asesor senior del Hospital Universitario de Zúrich y profesor adjunto de cirugía plástica en la universidad de Zúrich, una de las 100 mejores universidades en el mundo. Licenciado en Medicina por la Universidad de Viena, realizó la residencia en el hospital universitario de Bern, antes de graduarse en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Desde 2013 es miembro de la Sociedad Europea de Preparación de Especialistas en Cirugía Plástica (EBOPRAS), y ha participado en numerosas becas de investigación clínica, incluyendo en el Instituto Estético de Preecha (PAI) y en el hospital universitario King Chulalongkon en Bangkok (Tailandia). Es asiduo ponente y autor de numerosas publicaciones científicas, por su compromiso con la investigación. Especialista también en cirugía de reasignación de género –es director del programa de cirugía de reasignación de género (SRS) en el Hospital Universitario de Zúrich– ha sido invitado como ponente en numerosos congresos y simposios internacionales.

Recientemente Richard Fakin ha decidido abrir la clínica Ocean Clinic en Madrid, donde se apuesta por una medicina integral, de cuerpo mente y espíritu.

El método Fakin se basa en el cuidado integral de cada paciente, desde una perspectiva completa de su realidad. El equipo multidisciplinar experto en cirugía plástica y estética, es especialista sobre todo en pecho, facial y cuello, así como contorno corporal. El Dr. Fakin utiliza métodos cada vez menos invasivos y más personalizados en sus intervenciones, usando la combinación de varias técnicas vanguardistas, innovadoras y ampliamente probadas, lo que permite unos resultados más naturales, atractivos y una recuperación más rápida y segura.

Además, posee la exclusiva en España de la línea cosmética Wholistic Dermatology Skin Therapy de la reconocida dermatóloga de Beverly Hills Julia T. Hunter, que aborda el cuerpo como un conjunto, dentro y fuera, buscando la prevención y la cura, y no solo atajando los síntomas visibles. Sus productos, que se personalizan según las necesidades del paciente tras un análisis de sangre, estudio de la piel y test de hábitos, están formulados con la máxima concentración de los ingredientes más potentes, y atienden a todo tipo de afección, género, tipología y color de piel.

Cirugía de resignación de género pionero en nuestro país

El doctor Fakin utiliza métodos personalizados en sus intervenciones, combinando varias técnicas, lo que permite unos resultados más naturales y atractivos y una recuperación más rápida y segura.

La unidad de género e la clínica , ha realizado 60 operaciones de resignación de género en los últimos 24 meses según la técnica tailandesa del Dr. Preecha, pionero en la especialidad, con unas pequeñas variaciones propias que mejoran el proceso de cicatrización.

La gran cantidad de intervenciones realizadas ha permitido comprobar los beneficios de esta técnica que proporciona una sensibilidad 100%, además de apariencia y funcionalidad óptimas. El resultado permite tener relaciones sexuales satisfactorias, ponerse cualquier tipo de ropa y llevar la vida normal a las transexuales

La técnica quirúrgica permite, en una sola intervención, realizar la reasignación genital y el aumento de pechos, no siendo necesaria una segunda cirugía meses después, que es el caso en los sistemas tradicionales.

Todas las intervenciones se realizan según las normas de cuidado (SOC) dictadas por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero, e incluyen un seguimiento continuo hasta que se alcanza la completa cicatrización y plena funcionalidad a los tres meses de la operación.

El porcentaje de complicaciones en las cirugías de reasignación de género realizadas por GENER UNIT MADRID es de menos del 3% y todas de menor importancia, mientras que un Meta Estudio con una muestra de 1.700 menciones arroja un índice de un 33% de complicaciones en el sistema tradicional en muchos casos de importancia.

