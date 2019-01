Information Builders lanza Omni-Genâ„¢ Personal Edition para la gestiÃ³n de datos en modo autoservicio

Information Builders lanza Omni-Gen™ Personal Edition para la gestión de datos en modo autoservicio Comunicae

miércoles, 16 de enero de 2019, 16:54 h (CET) La solución permite a los usuarios empresariales aprovechar los conocimientos basados en datos de su organización sin necesidad de contar con un experto en IT La empresa especializada en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia el lanzamiento de Omni-Gen™ Personal Edition, una nueva versión de esta herramienta que aúna las principales funcionalidades de gestión de datos reconocidas por la industria y las pone al servicio de los usuarios empresariales en modo autoservicio, con el fin de que puedan llevar a cabo actividades de calidad de datos sin necesidad de contar con un experto en IT.

Hoy día las empresas manejan una gran cantidad de datos de baja calidad y se estima que destinan el 60% de su esfuerzo a preparar datos para apoyar iniciativas de programas de BI y analítica. Por otro lado, en una empresa estándar el volumen de datos digitales crece en torno al 40% anual, lo que complica aún más el reto de la calidad de los datos.

Omni-Gen Personal Edition ofrece una interfaz de usuario intuitiva que permite a los usuarios empresariales abordar estos desafíos en un modelo de autoservicio. Sus principales funcionalidades sitúan a esta herramienta a la altura de una solución de gestión de datos de nivel empresarial:

Exploración de datos: permite obtener información sobre las fuentes de datos locales (hojas de cálculo, bases de datos, etc.) con la capacidad de investigar y analizar aspectos más profundos de la calidad de los datos, como patrones de valor y cumplimiento, con reglas para los tipos de contenido estándar y frecuente.

Limpieza y transformación de datos: incluye el tratamiento de errores e inconsistencias mediante la selección y aplicación selectiva de diversas reglas de limpieza y validación integradas.

Reconciliación de datos: Visualización simultánea de los valores de los datos brutos y limpios, así como de los atributos de calidad relacionados, para garantizar la integridad de las reglas de calidad de datos aplicadas.

Omni-Gen Personal Edition engloba las capacidades básicas de Omni-Gen Data Quality Edition, por lo que los clientes que deseen capacidades empresariales más sólidas, como la administración y corrección de datos, la administración de datos maestros (MDM) o la administración de procesos de datos y flujos de trabajo, pueden dar el salto a Omni-Gen Data Quality Edition (u Omni-Gen Master Data Management Edition) de forma sencilla e impecable, sin que se vea afectada la reutilización de los activos de proyectos ya existentes en su versión de autoservicio.

Según explica Dennis McLaughlin, vicepresidente de Operaciones y Gestión de Productos de iWay Software, Information Builders, "las organizaciones están inundadas de datos, pero sin los recursos adecuados no pueden extraer su valor. Nuestra plataforma Omni-Gen pretende ayudarlas a racionalizar sus iniciativas de administración de datos, de manera que puedan aprovechar rápidamente los valiosos conocimientos que estos pueden ofrecerles. Con Omni-Gen Personal Edition, la última incorporación a esta línea, queremos mejorar aún más la capacidad de las empresas a la hora de aprovechar rápidamente los datos sin necesidad de profesionales de TI adicionales". Information Builders ofrece ahora una prueba gratuita de esta nueva herramienta durante un periodo de 30 días.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.