CristalesGafas.com amplia su catálogo de cristales graduados

miércoles, 16 de enero de 2019, 14:40 h (CET) CristalesGafas.com renueva su web y amplia su catálogo. Esta web especializada en el cambio de cristales de gafas online dispone del mayor catálogo de cristales graduados del mercado La empresa española Cristales Gafas, se afianza en el mercado de los cristales graduados online, mejorando su web y con una gran ampliación de su catálogo. En CristalesGafas.com se puede encontrar casi cualquier tipo de lente. Han pasado de contar con lentes blancas monofocales, lentes progresivas y lentes de sol, a contar con un catálogo muy extenso y específico. Solo en lentes blancas se pueden encontrar: lentes monofocales, bifocales, lentes ocupacionales o de trabajo, lentes minerales, lentes fotocromáticas y dentro de cada una de ellas distintos tratamientos, reducciones y laboratorios.

Precio lentes progresivas, hasta con un 80% de descuento

También cuentan con lentes progresivas. ¿Buscas saber el precio de los cristales progresivos? En Cristales Gafas disponen del mejor precio en cristales progresivos de los principales fabricantes del mercado. Con hasta un 80% de descuento, Lentes Varilux, Indo, Hoya, Rodenstock, Prats etc. Si se anda buscando ofertas en gafas progresivas, se debe tener en cuenta esta opción. En esta web se encontrará el mejor precio de cristales progresivos del mercado, desde 79€, el mejor precio en lentes progresivas varilux desde 259€

Cristales gafas de sol

Lo mismo ocurre con los cristales de las gafas de sol, cristales espejados, degradados, fotocromáticos o progresivos de sol.

Gafas de sol y monturas de gafas baratas

También cuentan con monturas de gafas y gafas de sol al mejor precio, ya que desde 20€ se pueden recibir monturas de buena calidad. Tienen monturas de diseño, actuales, cómodas y bonitas. Además si se desean graduadas se realiza un 70% de descuento en la montura. Así que pueden comprar monturas con cristales graduados a la última moda desde 31€.

Cambio de cristales online: calidad y atención al cliente

Una de las ventajas que ofrece es la comodidad de no tener que desplazarse hasta la óptica y de recibir el producto a domicilio o en el trabajo y a unos precios hasta un 80% más económicos. Pero además, según su directora, han puesto todo su empeño en potenciar 3 puntos, calidad de producto, precio y atención al cliente cercana y de calidad.

También han crecido los servicios, como el seguro a todo riesgo en el cambio de lentes. Este seguro ofrece un descuento del 50% en el caso de rotura o rayaduras de las lentes en el primer año.

El cambio de cristales online es un mercado al alza, sus fundadores cuentan que desde que abrieron la web no han parado de crecer. Las personas cada vez están más abiertas a las compras online y ven en el cambio de cristales online un servicio cómodo y barato.

Esta web también es la única que realizan recogidas a sus clientes y elección de laboratorio. Así que si se quieren cambiar los cristales de tus gafas y no se sabe por donde empezar, se puede entrar en CristalesGafas.com.

